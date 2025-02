A- A+

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL FPF vai decretar torcida única nos clássicos do Pernambucano: "Só controla assim", diz presidente Segundo o presidente, a medida vem para controlar a violência

Após os casos de violência e brigas de torcida organizada de Santa Cruz e Sport, que duelam neste sábado (1°), o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, afirmou que vai decretar que todos os clássicos sejam feitos com torcida única.

Segundo o presidente, a medida vem para controlar a violência.

"Já nesta segunda-feira (3) vou assinar para que todos os jogos entre Sport, Santa Cruz, Náutico e Retrô aconteçam com torcida única. Só dá para controlar esses bandidos assim. Defendo isso há três anos e, dessa vez que não faço, acontece isso. Vamos protocolar a torcida única até o fim do Campeonato Pernambucano", disse o presidente, em entrevista à Folha de Pernambuco.

O presidente da FPF é conhecido por ser contra a presença de torcida mista nas partidas do Estado. Ele contou que não entende porque a repercussão disso é tão negativa contra a Federação.

"Só em Pernambuco isso acontece. São Paulo adota torcida única há sete anos e funciona. Só aqui tomamos um cacete quando falamos sobre isso. Mas não tem jeito. Vai ter que ser torcida única nos próximos jogos", completou.

Torcidas dos dois times protagonizaram imagens de selvageria pelas ruas da Zona Oeste do Recife. O Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, Centro da capital pernambucana, afirmou que atendeu 12 pessoas vítimas de agressão física por conta das brigas de torcida.

Clássico segue de pé

O clássico entre Santa Cruz e Sport, marcado para às 16h30, segue de pé. Mais cedo, em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente da FPF afirmou que a entidade tomou a decisão por "uma questão técnica".

"A FPF, junto à Polícia Militar e ao Ministério Público entenderam que a melhor decisão logística, técnica, é manter o jogo. Cancelar o jogo com essas pessoas nas ruas vai apenas aumentar as chances de violência. Mantendo o jogo, vamos colocá-las em um ambiente controlado, em segurança. Não temos nenhum problema dentro do estádio ou nos arredores", disse.

Questionado sobre os próximos passos, o presidente também afirmou que "a Federação vai tomar as medidas administrativas amanhã mesmo".

