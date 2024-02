A- A+

Campeonato Pernambucano FPF volta a mudar data de jogos de Náutico e Sport deste meio de semana Entidade já havia mexido no calendário do Estadual na última sexta-feira (2)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) voltou a alterar a data dos jogos de Náutico e Sport, pela sétima rodada, marcados para esta semana. Após anunciar mudanças na última sexta-feira (2), a entidade realizou novas modificações no calendário no fim da noite deste domingo (4).

Marcado para quarta-feira (7), às 20h, na Arena de Pernambuco, o confronto entre Sport e Central foi antecipado para esta terça-feira (6), às 20h30, em São Lourenço da Mata. Assim, o Leão terá mais tempo para descansar até encarar o Treze, na sexta-feira (8), às 19h, pela Copa do Nordeste.

Com a mudança, a partida será realizada pouco mais de 48h depois dos últimos jogos dos times. No domingo, enquanto o Sport perdeu para o Bahia, em Salvador, pela Copa do Nordeste, o Central ficou no empate sem gols com o Maguary, no Lacerdão.

Já o duelo entre Náutico e Porto voltou para a quarta-feira. Na sexta, a FPF tinha antecipado o jogo para a terça, às 19h, nos Aflitos. Horário e local seguem os mesmos.

