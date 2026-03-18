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Natação FPS Sports conquista 20 medalhas no Torneio da Amizade de Natação 2026 Equipe participou da competição neste fim de semana, na AABB Recife, com atletas em diferentes categorias

A equipe de natação do FPS Sports garantiu presença no pódio do XXVII Torneio da Amizade Master de Natação de Pernambuco, realizado no último fim de semana na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), nas Graças, na Zona Norte do Recife.

Ao todo, os atletas do clube conquistaram 20 medalhas em provas individuais e de revezamento no torneio, que reuniu nadadores de diferentes equipes do estado e abriu o calendário de disputas da modalidade em Pernambuco.

Entre os resultados femininos, a atleta Beatriz Freire Pimenta Cavalcanti foi o destaque e venceu a prova dos 400 metros livre na categoria Pré-Master e registrou recorde da categoria. Maria Luísa Melo Tabosa também garantiu o primeiro lugar nos 50 metros costas na categoria 25+.

Outros resultados vieram com Juliane Louzene de Melo Ribeiro, que conquistou o primeiro lugar nos 50 metros livre na categoria 25+, e com Nathalia Maria Holanda Palha Marques, segunda colocada nos 50 metros costas na categoria 35+. Brenda Regina de Lima foi outra que subiu no pódio em duas provas na categoria iniciante 25+.

Já na equipe masculina, Carlos Alberto da Silva Carvalho Filho conquistou o primeiro lugar nos 25 metros costas na categoria iniciante 30+, e Carlos Dias de Araújo Júnior terminou em segundo lugar nos 400 metros livre na categoria 45+.

Além das provas individuais, o revezamento 4x50 metros livre feminino garantiu a medalha de ouro na categoria 100+.

Para o professor Igor Rodrigues, a competição marca um bom começo para a equipe em 2026.

“O grupo iniciou o ano participando de provas em diferentes categorias e conquistando resultados. A temporada está começando e a equipe segue com a preparação para as próximas competições”, afirma.

Confira os resultados do FPS Sports no XXVII Torneio da Amizade Master de Natação:

Equipe feminina

Beatriz Freire Pimenta Cavalcanti (Pré-Master)

400m livre – 1º lugar

50m livre – 3º lugar

Juliane Louzene de Melo Ribeiro (25+)

50m livre – 1º lugar

50m peito – 3º lugar

Maria Luísa Melo Tabosa (25+)

50m costas – 1º lugar

50m livre – 3º lugar

Ana Clara de Oliveira Leal (30+)

50m livre – 3º lugar

Nathalia Maria Holanda Palha Marques (35+)

50m costas – 2º lugar

Brenda Regina de Lima (Iniciante 25+)

25m peito – 2º lugar

25m livre – 3º lugar

Caroline Scovino da Silva (35+)

50m livre – 2º lugar

Revezamento feminino

4x50 metros livre (100+)

Maria Luísa Melo Tabosa

Beatriz Freire Pimenta Cavalcanti

Viviane Maria de Araújo Vieira

Denise Santos de Resende

1º lugar

4x50 metros livre (120+)

Nathalia Maria Holanda Palha Marques

Caroline Scovino da Silva

Juliane Louzene de Melo Ribeiro

Ana Clara de Oliveira Leal

3º lugar

Equipe masculina

Carlos Alberto da Silva Carvalho Filho (Iniciante 30+)

25m costas – 1º lugar

25m livre – 3º lugar

Carlos Dias de Araújo Júnior (45+)

400m livre – 2º lugar

100m medley – 3º lugar

Marcos Antonio Ferreira de Souza (Iniciante 50+)

25m livre – 2º lugar

25m peito – 2º lugar

Igor Willames Ribeiro Rodrigues (30+)

50m peito – 3º lugar



Com informações da assessoria.

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