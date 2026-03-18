FPS Sports conquista 20 medalhas no Torneio da Amizade de Natação 2026
Equipe participou da competição neste fim de semana, na AABB Recife, com atletas em diferentes categorias
A equipe de natação do FPS Sports garantiu presença no pódio do XXVII Torneio da Amizade Master de Natação de Pernambuco, realizado no último fim de semana na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), nas Graças, na Zona Norte do Recife.
Ao todo, os atletas do clube conquistaram 20 medalhas em provas individuais e de revezamento no torneio, que reuniu nadadores de diferentes equipes do estado e abriu o calendário de disputas da modalidade em Pernambuco.
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Entre os resultados femininos, a atleta Beatriz Freire Pimenta Cavalcanti foi o destaque e venceu a prova dos 400 metros livre na categoria Pré-Master e registrou recorde da categoria. Maria Luísa Melo Tabosa também garantiu o primeiro lugar nos 50 metros costas na categoria 25+.
Outros resultados vieram com Juliane Louzene de Melo Ribeiro, que conquistou o primeiro lugar nos 50 metros livre na categoria 25+, e com Nathalia Maria Holanda Palha Marques, segunda colocada nos 50 metros costas na categoria 35+. Brenda Regina de Lima foi outra que subiu no pódio em duas provas na categoria iniciante 25+.
Já na equipe masculina, Carlos Alberto da Silva Carvalho Filho conquistou o primeiro lugar nos 25 metros costas na categoria iniciante 30+, e Carlos Dias de Araújo Júnior terminou em segundo lugar nos 400 metros livre na categoria 45+.
Além das provas individuais, o revezamento 4x50 metros livre feminino garantiu a medalha de ouro na categoria 100+.
Para o professor Igor Rodrigues, a competição marca um bom começo para a equipe em 2026.
“O grupo iniciou o ano participando de provas em diferentes categorias e conquistando resultados. A temporada está começando e a equipe segue com a preparação para as próximas competições”, afirma.
Confira os resultados do FPS Sports no XXVII Torneio da Amizade Master de Natação:
Equipe feminina
Beatriz Freire Pimenta Cavalcanti (Pré-Master)
400m livre – 1º lugar
50m livre – 3º lugar
Juliane Louzene de Melo Ribeiro (25+)
50m livre – 1º lugar
50m peito – 3º lugar
Maria Luísa Melo Tabosa (25+)
50m costas – 1º lugar
50m livre – 3º lugar
Ana Clara de Oliveira Leal (30+)
50m livre – 3º lugar
Nathalia Maria Holanda Palha Marques (35+)
50m costas – 2º lugar
Brenda Regina de Lima (Iniciante 25+)
25m peito – 2º lugar
25m livre – 3º lugar
Caroline Scovino da Silva (35+)
50m livre – 2º lugar
Revezamento feminino
4x50 metros livre (100+)
Maria Luísa Melo Tabosa
Beatriz Freire Pimenta Cavalcanti
Viviane Maria de Araújo Vieira
Denise Santos de Resende
1º lugar
4x50 metros livre (120+)
Nathalia Maria Holanda Palha Marques
Caroline Scovino da Silva
Juliane Louzene de Melo Ribeiro
Ana Clara de Oliveira Leal
3º lugar
Equipe masculina
Carlos Alberto da Silva Carvalho Filho (Iniciante 30+)
25m costas – 1º lugar
25m livre – 3º lugar
Carlos Dias de Araújo Júnior (45+)
400m livre – 2º lugar
100m medley – 3º lugar
Marcos Antonio Ferreira de Souza (Iniciante 50+)
25m livre – 2º lugar
25m peito – 2º lugar
Igor Willames Ribeiro Rodrigues (30+)
50m peito – 3º lugar
Com informações da assessoria.