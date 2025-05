A- A+

Esportes FPS Sports mira medalhas no Norte-Nordeste de Natação Master Competição acontece ao longo deste final de semana, no Clube Português do Recife

A equipe de natação do Clube FPS Sports participará do Campeonato Norte-Nordeste de Natação Master com 12 atletas inscritos, que competirão em diversas categorias e estilos, neste final de semana, no Clube Português do Recife. O evento é considerado uma das principais competições da modalidade na região e representa uma importante oportunidade para a consolidação do crescimento técnico e competitivo da equipe.

Sob orientação dos técnicos Igor Rodrigues e Sicília Andrade, os nadadores disputarão provas nos estilos livre, peito, costas e borboleta, com percursos entre 25 e 100 metros. Entre os competidores, destacam-se Nathalia Palha, inscrita em quatro estilos na categoria 35+, e Carlos Dias de Araújo, que participará de quatro provas na categoria 45+, evidenciando a versatilidade da equipe.

A delegação apresenta uma composição diversificada, com atletas entre 25 e 55 anos, o que reforça a amplitude do projeto esportivo desenvolvido pelo FPS Sports. De acordo com a comissão técnica, todos os atletas chegam bem preparados e com reais chances de conquistar medalhas, resultado do trabalho contínuo de treinamento e aperfeiçoamento técnico.

“A participação nesse campeonato representa a evolução da nossa equipe. Estamos confiantes em boas performances e na conquista de pódios”, afirma Igor Rodrigues, técnico e também atleta inscrito na categoria 30+.

O FPS Sports vem investindo fortemente na formação e desenvolvimento de sua equipe de natação, que nos últimos anos ampliou sua presença e competitividade em torneios regionais e nacionais. A participação no Campeonato Norte-Nordeste de Natação Master reforça esse posicionamento e amplia as perspectivas para novos resultados expressivos.

Veja também