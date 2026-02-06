A- A+

Futebol Americano FPS Sports recebe evento para transmissão do Super Bowl com o Recife Mariners Programação acontece neste domingo (8), a partir das 20h, com ingressos à venda

Com o Super Bowl LX marcado para este final de semana, o FPS Sports está com uma programação voltada para os fãs de futebol americano. O local vai transmitir o evento ao lado do Recife Mariners, equipe pernambucana da modalidade.

A programação terá início às 20h, enquanto a partida entre Seattle Seahawks e New England Patriots está prevista para começar às 20h30.

Leia também • Patriots e Seahawks vencem finais de conferência e farão o Super Bowl LX

“A ideia é reunir quem acompanha o futebol americano para assistir ao Super Bowl em um ambiente estruturado, com recursos que aproximem o público da partida”, afirma David Pires, gerente geral do clube.

A ação reúne torcedores, atletas e integrantes da equipe pernambucana em um espaço com telão e propostas de interatividade ao longo da transmissão, permitindo a participação do público durante o evento.

Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no site do Recife Mariners. O evento é aberto ao público interessado em acompanhar a partida junto à comunidade do futebol americano local.

FPS Sports vai transmitir a final do Super Bowl.

Veja também