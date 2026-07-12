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Copa do Mundo França acusa político espanhol, que afirmou que rival não tem jogadores franceses, de racismo A embaixada francesa na Espanha também se manifestou sobre os comentários de Rajoy, que governou a Espanha de 2011 a 2018, e afirmou que "todos os jogadores da seleção francesa são franceses

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, rebateu neste domingo as declarações do ex-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy sobre a seleção francesa. O espanhol afirmou em um artigo de opinião no jornal espanhol El Debate que a França tinha uma equipe de alto nível, mas "sem jogadores franceses".

"As palavras de Mariano Rajoy sobre a seleção francesa contêm um insuportável cheiro de racismo", afirmou Diallo nas redes sociais. "Também levantam questões sobre o clima deplorável que alimenta esse fedor. Nossos jogadores não precisam de nenhum certificado de nacionalidade de um ex-primeiro-ministro espanhol", escreveu Diallo. "A seleção francesa é a França."

A embaixada francesa na Espanha também se manifestou sobre os comentários de Rajoy, que governou a Espanha de 2011 a 2018, e afirmou que "todos os jogadores da seleção francesa são franceses. Dos 26 jogadores, 23 nasceram na França". "Os 3 nascidos no exterior também são franceses", completou a embaixada.

"Eles jogam muito bem. Serão um adversário formidável", escreveu Rajoy sobre os atletas comandados por Didier Deschamps. "Eles não têm nenhum jogador francês em suas fileiras", completou o político conservador espanhol.

Franceses e espanhóis se enfrentam na primeira semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Dallas Stadium.

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