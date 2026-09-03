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Preconceito França: adolescente sírio tem maxilar e nariz fraturados em ataque racista nos arredores de estádio Segundo imprensa francesa, o jovem foi cercado por cerca de 40 pessoas mascaradas e armadas com cassetetes

Um adolescente sírio de 17 anos teve o maxilar e o nariz fraturados após ser atacado por um grupo de cerca de 40 pessoas mascaradas e armadas com cassetetes nos arredores do estádio do Lyon, na França. Segundo a imprensa francesa, o jovem também foi alvo de insultos racistas e ameaças de morte. O episódio ocorreu no último sábado, dia 29, no entorno da partida entre Lyon e Le Havre.

De acordo com o jornal francês Le Progrès, o adolescente, estudante do ensino médio, voltava de uma partida de futsal quando foi cercado e agredido nas proximidades do Groupama Stadium. Nascido na Síria, ele recebeu 30 dias de afastamento médico devido aos ferimentos. Uma queixa foi apresentada às autoridades.

O caso não teria sido o único episódio de violência registrado na região naquele dia. Meriem Bouchedda, vereadora de Rillieux-la-Pape, e seu companheiro também denunciaram terem sido agredidos após a partida. Os dois receberam 15 dias de afastamento médico.

Diante dos episódios, as organizações SOS Racisme e Sportitude acionaram a Justiça francesa e pediram que a possível motivação racista das agressões seja considerada durante as investigações.

"O racismo não pode ser considerado uma circunstância secundária. Quando a violência é cometida devido à origem das vítimas, essa dimensão deve ser totalmente investigada", afirmaram as entidades.

As organizações também solicitaram que os investigadores analisem imagens de câmeras de segurança e conteúdos publicados nas redes sociais para tentar identificar os responsáveis.

Kylian Abdelli, presidente da SOS Racisme Lyon, defendeu ainda que as autoridades investiguem possíveis relações entre grupos de torcedores ultras e movimentos de extrema direita que atuam na região de Lyon.

As associações afirmam que já haviam se mobilizado diante de episódios semelhantes registrados em 2023 e 2024 e agora cobram medidas preventivas mais rígidas para evitar novos casos.

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