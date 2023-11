França atropela Gibraltar na maior goleada de sua história

A- A+

Uma chuva de gols, um recorde e uma liderança de grupo garantida: a França atropelou o modestíssimo Gibraltar (14x0), obtendo a maior goleada de sua história para assegurar a classificação como cabeça de chave na Euro-2024, neste sábado (18) em Nice.

Já classificados para o torneio europeu (que será disputado de 14 de junho a 14 de julho do próximo ano), os 'Bleus' tinham uma última missão a cumprir no grupo B, para evitar surpresas indesejadas no sorteio, marcado para o dia 2 de dezembro, em Hamburgo.

Mas contra uma das seleções mais fracas do planeta, 198ª colocada no ranking da Fifa, a tarefa acabou sendo um mar de rosas para a atual vice-campeã mundial.

A França venceu sem muito brilhantismo no primeiro turno em setembro (3-0) mas nesta ocasião não teve pena do adversário, que foi sufocado desde o início e que logo cedo ficou com dez jogadores em campo.

Esta apresentação histórica, que pulverizou a goleada de 10x0 infligida ao Azerbaijão em 1995, não irá, no entanto, acrescentar uma glória especial à equipe do técnico Didier Deschamps, dada a diferença abissal de nível entre as duas seleções.

Mas, de qualquer forma, a França garantiu a sua sétima vitória em sete jogos nestas Eliminatórias antes do último jogo, na terça-feira, fora de casa contra a Grécia.

O resultado permitiu que quase toda a equipe balançasse as redes. O visitante Ethan Santos abriu o placar com um gol contra (3'), antes do segundo gol de Marcus Thuram pela França (4'), seguido por Warren Zaïre-Emery, de 17 anos (16'), Kylian Mbappé (30' de pênalti, 74', 82'), Jonathan Clauss (34'), Kingsley Coman (36' e 65'), Youssouf Fofana (37'), Adrien Rabiot (63'), Ousmane Dembélé (73') e Olivier Giroud (88' e 90'+1), este último maior artilheiro da história dos Bleus (56 gols).

