A- A+

Copa do Mundo Feminina França confirma favoritismo, goleia Marrocos e avança às quartas de final da Copa do Mundo feminina As francesas vão encarar a Austrália na próxima fase do Mundial

A França confirmou o favoritismo e goleou Marrocos por 4 a 0 nesta terça-feira (8), no estádio Hindmarsh. Com o resultado, as francesas avançaram até as quartas de final da Copa do Mundo feminina.

Na próxima fase, a França vai encarar as anfitrãs Austrália. O duelo acontece neste sábado (12), às 4h.

Apenas a França jogou no primeiro tempo da partida. Com uma estratégia mais defensiva, Marrocos não conseguiu impedir o ímpeto francês, que fez os gols de forma natural e matou o confronto num intervalo de oito minutos.



Logos aos 15 minutos, a França fez uma bela triangulação pelo lado esquerdo. Karchaoui cruzou na cabeça de Diani, que abriu o placar.

Cinco minutos depois, foi a vez de Diani fazer a assistência para Dali marcar o segundo das francesas. Ainda na primeira etapa, aos 23 minutos, outra assistência de Diani, dessa vez para Le Sommer, finalizar sem chances para a goleira marroquina.

A França diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas ainda conseguiu ampliar a goleada novamente com Le Sommer. Becho acertou o cruzamento na cabeça da artilheira da seleção francesa fazer o quarto gol.



Veja também

Copa do Mundo Feminina Copa do Mundo feminina tem quartas de final definida; confira todos os jogos