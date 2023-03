França convoca Disasi e Todibo para substituir Saliba e Fofana

A- A+

Os zagueiros Axel Disasi e Jean-Clair Todibo foram convocados pela seleção da França para substituir William Saliba, que se lesionou pelo Arsenal na Liga Europa, e Wesley Fofana, do Chelsea, que sofreu uma lesão muscular, anunciou neste domingo a Federação Francesa de Futebol (FDFF).

Convocado pela primeira vez pelos 'Bleus' na quinta-feira, Fofana se lesionou no sábado contra o Everton e seu substituto será Todibo, do Nice, que também é estreante.

Finalista da Copa do Mundo de 2022 com a seleção francesa, Disasi, do Monaco, também foi convocado às pressas para os jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 contra a Holanda (24 de março) e Irlanda (27 de março).

Disasi e Todibo se juntam a Eduardo Camavinga, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard e Dayot Upamecano no setor defensivo dos 'Bleus'.

