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Liga das Nações da UEFA França de Zidane volta a vencer Bélgica na Liga das Nações Resultado deixou os franceses bem perto da classificação às quartas de final

Zinedine Zidane segue invicto em seus quatro jogos como técnico da França. Nesta segunda-feira (5), os 'Bleus' viraram o placar contra a Bélgica, por 4x1, em treze minutos alucinantes e ficaram muito perto da classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

A situação chegou a se complicar para os bicampeões mundiais, que viram Dodi Lukebakio colocar os 'Diabos Vermelhos' em vantagem no Stade de France (aos 35 minutos).

No entanto, o atacante Désiré Doué empatou a partida (77'), antes de Rayan Cherki (81') e Michael Olise (88' e 90+1') desencadearem a euforia no estádio da periferia de Paris e levarem um sorriso ao rosto de Zidane, que encerra sua primeira série de jogos no comando da seleção francesa com três vitórias e um empate.

Os quatro gols da França foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas no segundo tempo.

A França, que já havia vencido as belgas no dia 28 de setembro (1 a 0), desfez o equilíbrio histórico no confronto com o país vizinho, passando a somar 31 vitórias contra 30 dos 'Diabos Vermelhos'.

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