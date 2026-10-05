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Liga das Nações da UEFA

França de Zidane volta a vencer Bélgica na Liga das Nações

Resultado deixou os franceses bem perto da classificação às quartas de final

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Jogadores da França celebram o gol marcado por OliseJogadores da França celebram o gol marcado por Olise - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Zinedine Zidane segue invicto em seus quatro jogos como técnico da França. Nesta segunda-feira (5), os 'Bleus' viraram o placar contra a Bélgica, por 4x1, em treze minutos alucinantes e ficaram muito perto da classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

A situação chegou a se complicar para os bicampeões mundiais, que viram Dodi Lukebakio colocar os 'Diabos Vermelhos' em vantagem no Stade de France (aos 35 minutos).

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No entanto, o atacante Désiré Doué empatou a partida (77'), antes de Rayan Cherki (81') e Michael Olise (88' e 90+1') desencadearem a euforia no estádio da periferia de Paris e levarem um sorriso ao rosto de Zidane, que encerra sua primeira série de jogos no comando da seleção francesa com três vitórias e um empate.

Os quatro gols da França foram marcados por jogadores que saíram do banco de reservas no segundo tempo.

A França, que já havia vencido as belgas no dia 28 de setembro (1 a 0), desfez o equilíbrio histórico no confronto com o país vizinho, passando a somar 31 vitórias contra 30 dos 'Diabos Vermelhos'.

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