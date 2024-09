França derrota Bélgica e se reabilita na Liga das Nações; Itália vence e se isola na ponta

A- A+

Com Mbappé em campo somente a partir da metade do segundo tempo, e vindo de derrota para a Itália, a França venceu a Bélgica por 2 a 0 nesta segunda-feira (9), em Lyon, e marcou a sua reabilitação no Grupo 2 da Liga das Nações. Kolo Muani e Dembelé foram os artilheiros do duelo.

Os franceses marcaram os seus primeiros três pontos na competição e diminuíram a tensão em relação ao desempenho da seleção após o revés na estreia do torneio. A Bélgica, que superou Israel na primeira rodada, tem a mesma pontuação da França na chave.

A terceira rodada desta fase de grupos volta a acontecer no dia 10 de outubro. Após realizar duas partidas como mandante, a equipe do técnico Didier Deschamps enfrenta Israel fora de casa.

No jogo Deschamps optou por deixar jogadores importantes no banco. Assim, Mbappé e Griezmann só entraram em campo na etapa final, quando a vitória de 2 a 0 já estava consumada.

No confronto desta segunda, apesar de contar com o apoio da torcida, a França foi surpreendida pela Bélgica no início. Sob o comando de De Bruyne, a seleção rival apostou em uma marcação por pressão e esteve perto de inaugurar o placar. A primeira boa chance surgiu logo aos seis minutos com Lukébakio. Ele completou uma cobrança de falta da esquerda e a bola só não entrou graças à intervenção do goleiro Maignan.

A Bélgica, no entanto, diminuiu o ritmo a partir dos 20 minutos e, com isso, os franceses equilibraram a partida e começaram a se impor com seguidas chances. E numa boa trama ofensiva, os anfitriões balançaram a rede.

Kanté viu a penetração de Dembelé e deu um passe na medida. O atacante recebeu na área e chutou cruzado para a defesa parcial de Casteels. Kolo Muani pegou o rebote e finalizou com força para fazer França 1 a 0, aos 28 minutos. A vantagem no marcador deu tranquilidade ao time de Didier Deschamps que tocou a bola e administrou o tempo à espera do fim do primeiro tempo.

A volta do intervalo contou com um começo movimentado. A França aproveitou os

espaços na defesa da Bélgica e passou a chegar com perigo. A pressão deu resultado e o segundo gol saiu aos 12 minutos. Dembelé entrou driblando da direita para o meio e acertou um belo chute: 2 a 0.

Aos 22 minutos, Mbappé, enfim, deixou o banco para aumentar o poder ofensivo da França. Com o atacante, o time da casa foi ainda mais efetivo e criou várias oportunidades de gol. O camisa 10 fez belas jogadas e perdeu uma grande chance de fazer 3 a 0 em chute que Casteels defendeu. Mais tarde, foi a vez de Griezmann entrar em campo para garantir o resultado.

ITÁLIA VENCE E SE ISOLA NA PONTA

A Itália também entrou em campo nesta segunda e fez a sua parte ao derrotar Israel na Bozsik Arena. O time do técnico Luciano Spalletti venceu os donos da casa por 2 a 1, se manteve com 100% de aproveitamento, e lidera a chave com seis pontos. Frattesi e Moise Kean marcaram para os italianos enquanto Abu Fani descontou para os donos da casa.

A Itália volta a jogar pelo torneio no dia 10 de outubro, quando recebe a Bélgica no estádio Olímpico de Roma, pela terceira rodada da competição de seleções.

Mesmo jogando como visitante, os italianos souberam conter o ímpeto dos israelenses. Aos 38 minutos, os visitantes marcaram o primeiro gol. Após boa troca de passe em seu ataque, Dimarco achou um espaço pela esquerda e fez um cruzamento na medida para Frattesi. O meia da Inter de Milão concluiu com o peito e fez 1 a 0.

O segundo gol da Itália saiu no segundo tempo. Moise Kean acompanhou o ataque em que Raspadori arriscou o chute e aproveitou o rebote do goleiro Gerafi para aumentar a vantagem para 2 a 0, aos 16 minutos. Israel descontou aos 44 minutos com Abu Fani aproveitamendo rebote da zaga.

