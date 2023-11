França detecta campanha vinculada ao Azerbaijão para difamar Jogos Olímpicos de 2024

A- A+

A França associou o Azerbaijão a uma campanha de desinformação para manchar a reputação do país como anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2024, de acordo com um relatório ao qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira (13).

O Azerbaijão acusa a França de apoiar a Armênia, sua rival, e de prosseguir uma política de "militarização" no sul do Cáucaso, uma postura que prejudica as relações com Paris.

A França sediará os Jogos Olímpicos que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto de 2024.

De acordo com um relatório da Viginum, um órgão de controle digital do Estado francês que a AFP e outros meios de comunicação puderam consultar nesta segunda-feira, "várias imagens pedindo um boicote aos Jogos Olímpicos de 2024" foram detectadas sendo compartilhadas na rede social X (antigo Twitter).

A campanha apresentou, entre outras imagens de distúrbios, hashtags como #PARIS2024 e #BOYCOTTPARIS2024, disse a Viginum.

Nos dias 26 e 27 de julho, mais de 1.600 publicações acompanhadas por esses elementos visuais ou 'hashtags' apareceram no X.

Cerca de 90 contas parecem estar por trás dessas postagens "sugerindo uma amplificação artificial", segundo o relatório.

