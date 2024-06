França e Holanda empatam no primeiro jogo sem gols da Euro-2024; confira os lances

A- A+

França e Holanda ficaram no empate em 0x0, o primeiro sem gols até o momento na Eurocopa-2024, resultado que praticamente classifica as duas seleções, nesta sexta-feira (21), em Leipzig, na Alemanha, em partida da segunda rodada do grupo D do torneio europeu.

Protagonista nos últimos dias por conta do nariz quebrado na vitória na estreia contra a Áustria (1-0), o atacante dos 'Bleus' Kylian Mbappé não entrou em campo por uma decisão do técnico Didier Deschamps, que preferiu não correr riscos.

O craque havia treinado nos últimos dias com máscara, o que parecia indicar que ele poderia entrar em campo nesta sexta-feira, pelo menos por alguns minutos. Mas Deschamps optou por poupá-lo.

Durante o primeiro tempo, as duas equipes entraram em ação, com os 'Bleus' acumulando mais posse de bola e organizando o ataque através de Antoine Griezmann, enquanto a 'Oranje' mostrava grande solidez defensiva.

O capitão Virgil van Dijk liderava a muralha holandesa, que contou com a ajuda dos atacantes. Seu companheiro de equipe no Liverpool, Cody Gapko, teve a melhor chance da Holanda na primeira etapa, um chute rasteiro poderoso que foi defendido pelo goleiro Mike Maignan (16').

A jogada foi uma resposta ao melhor ataque francês até então, quando Adrien Rabiot recebeu perto da pequena área e ficou cara a cara com Bart Verbruggen. Quando parecia que o meia da Juventus iria abrir o placar, ele decidiu no último momento dar uma assistência para Griezmann, que, surpreso com o passe, não conseguiu marcar o gol.

O intervalo no vestiário pareceu trazer mais ideias aos 'Bleus', que começaram a criar oportunidades com uma cabeçada para fora de Aurélien Tchouaméni (63') e um chute de Griezmann defendido por Verbruggen (65').

Os franceses chegaram a levar um susto, com um gol de Xavi Simons (69') anulado após uma revisão do VAR.

Os técnicos recorreram aos bancos de reserva, com a entrada de outros atacantes como Oliver Giroud para os franceses e Wout Weghorst para os holandeses, mas nenhum dos dois teve o impacto desejado e o jogo acabou se tornando o primeiro desta Eurocopa a terminar sem gols.

Na última rodada, na terça-feira (25) às 13h00, os 'Bleus' (com 4 pontos) terão de garantir o acesso às oitavas de final contra a já eliminada Polônia (zero pontos). E a Holanda (4 pontos) enfrentará no mesmo dia e horário a Áustria (3 pontos), que mais cedo derrotou a Polônia por 3 a 1.

Veja também

Vôlei Brasil x Japão: Seleção Feminina de Vôlei busca 4ª final na Liga das Nações