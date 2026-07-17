França e Inglaterra disputam terceiro lugar da Copa do Mundo

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É quase um consenso dizer que o jogo que vale o terceiro lugar na Copa do Mundo é o “encontro dos ressacados”, reunindo as duas seleções que perderam nas semifinais e, no lugar de estarem se preparando para a decisão, estarão encerrando a participação no torneio com um gosto amargo de que poderiam ter feito mais. Em 2026, o confronto será entre França e Inglaterra, neste sábado, às 18h (de Brasília), em Miami.

A França era a principal favorita para ser campeã nos Estados Unidos, mas caiu na semifinal diante da Espanha, com derrota por 2x0. O resultado acabou com a possibilidade da terceira final consecutiva dos franceses e da possibilidade do bicampeonato de Mbappé, ganhador da competição em 2018. Em compensação, o atacante ainda pode se motivar por metas individuais, já que divide a artilharia da Copa do Mundo com Messi, da Argentina, ambos com oito gols.

A Inglaterra foi eliminada pela Argentina, por 2x1, de virada. A imagem deixada pelos ingleses não foi das melhores no confronto. O time recuou completamente após abrir o placar, se limitando a tentar segurar o triunfo. Messi, porém, foi novamente decisivo na Copa, dando assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. Os campeões mundiais em 1966 têm dois artilheiros que também podem brigar pelo topo da Chuteira de Ouro: Harry Kane e Bellingham, ambos com seis gols.

O vencedor do confronto vai embolsar US$ 83 milhões (cerca de R$ 423 milhões). O quarto colocado receberá US$ 81 milhões (R$ 415 milhões). O duelo também vale pontos para o ranking da Fifa.

Ao todo, França e Inglaterra já se enfrentaram 32 vezes na história, com 17 vitórias dos ingleses, 10 dos franceses e cinco empates. Em Copas, as seleções jogaram três vezes. A primeira foi em 1966, ano que os britânicos levaram a taça e, na primeira fase, derrotaram o adversário por 2x0.

Em 1982, novo triunfo da Inglaterra, por 3x1, também na fase de grupos. O confronto mais recente foi nas quartas de final da Copa de 2022, com a vingança da França, superando os ingleses por 2x1.

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