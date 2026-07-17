Sex, 17 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

França e Inglaterra disputam terceiro lugar da Copa do Mundo

Europeus chegam de "ressaca" após serem eliminados nas semifinais do torneio

Reportar Erro
Mbappé comemora gol ao lado de OliseMbappé comemora gol ao lado de Olise - Foto: Franck Fife/AFP

É quase um consenso dizer que o jogo que vale o terceiro lugar na Copa do Mundo é o “encontro dos ressacados”, reunindo as duas seleções que perderam nas semifinais e, no lugar de estarem se preparando para a decisão, estarão encerrando a participação no torneio com um gosto amargo de que poderiam ter feito mais. Em 2026, o confronto será entre França e Inglaterra, neste sábado, às 18h (de Brasília), em Miami.

Leia também

• Marçal compara triunfo do Botafogo sobre Santos com semi da Copa: "Como Inglaterra e Argentina"

• 'Não me arrependo', diz Tuchel sobre postura da Inglaterra contra Argentina

• Yamal provoca França após classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo: 'Pardon'

A França era a principal favorita para ser campeã nos Estados Unidos, mas caiu na semifinal diante da Espanha, com derrota por 2x0. O resultado acabou com a possibilidade da terceira final consecutiva dos franceses e da possibilidade do bicampeonato de Mbappé, ganhador da competição em 2018. Em compensação, o atacante ainda pode se motivar por metas individuais, já que divide a artilharia da Copa do Mundo com Messi, da Argentina, ambos com oito gols. 

A Inglaterra foi eliminada pela Argentina, por 2x1, de virada. A imagem deixada pelos ingleses não foi das melhores no confronto. O time recuou completamente após abrir o placar, se limitando a tentar segurar o triunfo. Messi, porém, foi novamente decisivo na Copa, dando assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez. Os campeões mundiais em 1966 têm dois artilheiros que também podem brigar pelo topo da Chuteira de Ouro: Harry Kane e Bellingham, ambos com seis gols.

O vencedor do confronto vai embolsar US$ 83 milhões (cerca de R$ 423 milhões). O quarto colocado receberá US$ 81 milhões (R$ 415 milhões). O duelo também vale pontos para o ranking da Fifa.

Ao todo, França e Inglaterra já se enfrentaram 32 vezes na história, com 17 vitórias dos ingleses, 10 dos franceses e cinco empates. Em Copas, as seleções jogaram três vezes. A primeira foi em 1966, ano que os britânicos levaram a taça e, na primeira fase, derrotaram o adversário por 2x0.

Em 1982, novo triunfo da Inglaterra, por 3x1, também na fase de grupos. O confronto mais recente foi nas quartas de final da Copa de 2022, com a vingança da França, superando os ingleses por 2x1. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter