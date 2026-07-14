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COPA DO MUNDO França x Espanha: confira escalações e onde assistir ao jogo pela semifinal da Copa do Mundo Vencedor do duelo encara na final o ganhador de Argentina x Inglaterra, que jogam quarta-feira (14)

Há quem diga que qualquer jogo de Copa do Mundo é especial, até mesmo aqueles entre seleções de pouca tradição. A competição tem a magia de transformar confrontos pouco atrativos no papel em exibições emocionantes.



Imagine, então, quando o dia reserva um embate entre duas campeãs mundiais, candidatas ao título em 2026, pela semifinal. Nem precisa descrever a lista de craques ou de duelos históricos entre as partes. Basta dizer que, a partir das 16h, em Dallas, bilhões de pessoas estarão de olho em França x Espanha.



Forças

É praticamente unânime a afirmação de que a França é a seleção que joga o futebol mais encantador da Copa até o momento. Com 100% de aproveitamento, sem ter precisado levar qualquer jogo para a prorrogação, a bicampeã mundial chega forte pelo tricampeonato. A equipe tem como principal trunfo o trio ofensivo formado por Olise, Dembélé e Mbappé. Esse último, diga-se, um dos artilheiros do torneio, ao lado de Messi (Argentina), com oito gols.

A Espanha pode não ter o mesmo brilho da França, mas foi uma seleção consistente, principalmente na defesa, com apenas um gol tomado. Adepta do controle da posse de bola, a seleção costuma ser menos vertical do que os franceses, mas também possui talento de sobra para dar trabalho. Principalmente com o craque Lamine Yamal, de 19 anos.



Provocações

O jovem, aliás, deu a declaração mais quente sobre o confronto. “Se eles (franceses) têm alguém a temer, somos nós. Fomos nós que os eliminamos [Liga das Nações]. Desde o início do Mundial, todos esperavam por esse jogo. Tínhamos vontade. Somos as duas melhores seleções. Sem nenhum medo. Se alguém pode ir com segurança contra a França, somos nós”, afirmou.

A resposta da França veio com o zagueiro Konaté. “Para ser honesto, não ouvimos o que está sendo dito. Não temos que temer ninguém, temos que continuar humildes e não cair em armadilhas, ainda mais nesta fase da competição. Ele pode falar o que quiser, vamos tentar nos preparar da melhor forma. No fim do jogo, veremos quem levou a melhor”, declarou.

O jogo mencionado por Yamal foi válido pela semifinal do torneio europeu de 2024. Os espanhóis venceram por 5x4 em um confronto emocionante e garantiram vaga na decisão da Liga das Nações. A Espanha também bateu a França por 2x1 nas semifinais da Eurocopa de 2024.

Em Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram apenas uma vez, nas quartas de final de 2006. Os franceses ganharam por 3x1 e eliminaram os rivais.

Escalação da França

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba e Digne; Kone e Rabiot; Dembélé, Olise e Doué (Barcola); Mbappé.

Escalação da Espanha

Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri (Ruiz); Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.

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