A- A+

Amistoso França goleia Escócia sem dificuldades em amistoso Atual vice-campeã mundial, a França perdeu apenas um jogo em 2023, em um amistoso contra a seleção alemã (2 a 1) no mês passado

Já classificada para a Eurocopa de 2024, a França goleou Escócia por 4 a 1 nesta terça-feira (17), em amistoso disputado no estádio Pierre-Mauroy, em Lille.

Os escoceses abriram o placar com Billy Gilmour (11'), mas os 'Bleus' não demoraram a reagir e foram para o intervalo vencendo por 3 a 1, com gols de Benjamin Pavard (16' e 24') e Kylian Mbappé (41' de pênalti). No segundo tempo, Kingsley Coman (70') fechou a goleada.

Sob um dispositivo de segurança reforçado, um dia depois dos atentados em Bruxelas que deixaram dois torcedores suecos mortos, o início do jogo foi atrasado em dez minutos devido à fiscalização mais rigorosa na entrada do estádio.

Apesar do contexto de tensão, a seleção francesa, que há quatro dias garantiu vaga na Euro 2024, se impôs sem dificuldades diante da Escócia, que também estará no torneio continental do ano que vem, na Alemanha.

Pavard se tornou o primeiro defensor a marcar dois gols em um jogo pelos 'Bleus' desde que Mamadou Sakho fez o mesmo em novembro de 2013, em duelo com a Ucrânia na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

Veja também

Eliminatórias da Copa Com show de Soteldo, Venezuela vence Chile nas Eliminatórias