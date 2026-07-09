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Copa do Mundo França não dá chance para Marrocos e vai à semifinal da Copa graças a Mbappé e Dembelé Os franceses agoram perseguem a sua terceira final consecutiva de Copa

A França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo. A atual vice-campeã confirmou o favoritismo, ao derrotar o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira, nos arredores de Boston. Tão brilhantes quanto efetivos, os franceses resolveram um jogo difícil no segundo tempo depois que deslancharam ao serem eficientes como não tinham sido na etapa inicial.

O roteiro foi diferente das últimas partidas, mas os protagonistas foram os mesmos. Artilheiro do Mundial ao lado de Messi, ambos com oito gols, Mbappé se redimiu de pênalti perdido no primeiro tempo e abriu, com um golaço, o caminho para a classificação francesa, definida com gol de Dembelé.

A França persegue a sua terceira final consecutiva de Copa. Falta apenas uma fase para alcançar a decisão. O rival na semifinal, marcada para o dia 14, terça-feira, às 16h (de Brasília), em Dallas, será Espanha ou Bélgica, que se enfrentam em Los Angeles nesta sexta-feira.

Quarto colocado em 2022, no Catar, Marrocos não repete a melhor campanha de sua história, mas deixa o torneio de forma digna, ao cair para o time que apresenta o melhor futebol do mundo. A reestruturação no futebol marroquino devem render nos próximos anos mais resultados à equipe africana, atual campeã mundial sub-20.

O primeiro tempo opôs franceses no ataque e os marroquinos na defesa. Frente ao poderoso ataque francês, a seleção africana teve de mudar um pouco sua maneira de jogar. Não repetiu o ferrolho paraguaio, mas, face a Olise, Dembele, Doue e Mbappé, não havia outra estratégia senão se defender e procurar os espaços em contra-ataques. Não achou nenhum, porém.

Foram 48 minutos de ataque dos europeus, que terminaram a etapa inicial com 13 chutes, três deles em direção ao gol. O domínio acabou nem se revelando tão grande, embora tenha criado o suficiente para abrir vantagem a França.

O problema, para os franceses, é que os craques também erram. Como Messi, Mbappé perdeu pênalti que ele mesmo sofrera. O camisa 10 talvez tenha se desconcentrado durante o longo tempo que o VAR levou para confirmar a marcação. E quase recuou para o goleiro Bono, que foi competente em sua missão de parar o ataque francês no primeiro tempo.

O goleiro defendeu chute perigoso do próprio Mbappé e estava lá para salvar Marrocos em cabeceio de Upanecamo e em finalização de Doue. Nos acréscimos, só torceu quando o potente arremate de Digne triscou no travessão.

Só que a França pôs o pé na forma no segundo tempo e aí nada pôde fazer Bono, que deve lamentar a postura de sua equipe. O Marrocos se fechou demais, abriu mão de jogar e foi castigado por Mbappé e Dembelé no segundo tempo.

Camisa 10, capitão e a mais reluzente estrela do elenco mais talentoso do mundo, Mbappé se redimiu do pênalti mal batido e abriu o caminho para a vitória francesa com um lindo gol, seu oitavo no torneio, empatando novamente com Lionel Messi na artilharia. Seu chute de curva morreu perto do ângulo de Bono aos 14 minutos.

Foram seis minutos para a França resolver o jogo, já que, aos 20, Dembelé acertou finalização rasteira no canto do goleiro marroquino e definiu a vitória da seleção que não tem dado espaço para zebra neste Mundial.

São seis vitórias em seis jogos, futebol de alto nível, potencializado por um conjunto entrosado, e a impressão, cada vez mais forte, de que não há seleção capaz de destronar a França no Mundial da América do Norte.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 2 X 0 MARROCOS

FRANÇA - Maignan; Koundé (Gusto), Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Zaire-Emery) e Rabiot; Dembélé, Olise e Doue (Barcola); Mbappé (Mateta). Técnico: Didier Deschamps.

MARROCOS - Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui e Eddine (El Ouahdi); Bouaddi (Amrabat) e El Aynaoui; Brahim Diaz (Yassine), Ounahi e Talbi (Sbaï); El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.

GOLS - Mbappé, aos 14, e Dembelé, aos 20 do 2ºT.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

CARTÃO AMARELO - Diop.

PÚBLICO - 63.811 torcedores.

LOCAL - Gillette Stadium, em Foxborough, Boston (EUA).

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