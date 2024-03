França pede ajuda a 46 países com segurança para a Olimpíada de Paris; veja quais nações irão ajudar

A- A+

A França perguntou a 46 países se estariam dispostos a fornecer mais de 2.000 policiais para ajudar a garantir a segurança dos Jogos Olímpicos de Paris, enquanto os organizadores finalizam o planejamento de segurança do evento. O país está em alerta máximo contra possíveis ataques.

O Ministério do Interior disse nesta sexta-feira que o pedido de assistência à segurança externa foi feito em janeiro e procura 2.185 reforços. Os oficiais são procurados para ajudar na segurança dos Jogos e na “experiência do espectador” e para “fortalecer a cooperação internacional”, disse o ministério.

“Esta é uma abordagem clássica dos países anfitriões para a organização de grandes eventos internacionais”, disse o ministério, que observou que a França enviou 200 dos seus agentes para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e acolheu 160 oficiais de outras forças de segurança europeias para o Campeonato do Mundo de Rugby, no ano passado.

Separadamente, o Ministério da Defesa francês pediu a países estrangeiros "um pequeno número" de militares que pudessem ajudar em tarefas "muito específicas" nos Jogos, incluindo equipes de cães farejadores. A informação é do coronel Pierre Gaudillière, porta-voz do Estado-Maior do Exército.



A França planeja mobilizar cerca de 45 mil forças policiais e de segurança, 20 mil agentes de segurança privada e cerca de 15 mil militares todos os dias durante o evento, entre julho e agosto.

Uma fonte do governo francês disse à Reuters que 35 países responderam positivamente ao pedido de ajuda até agora. Além dos pedidos mais amplos, Israel e os EUA também enviarão as suas próprias capacidades de segurança, disseram as fontes.

O ministro da Defesa da Polônia disse que o seu país enviará soldados para os Jogos de Paris. A delegação das forças armadas polonesas incluirá adestradores de cães e “o seu principal objetivo será realizar atividades relacionadas com a detecção de explosivos e o combate a ataques terroristas”, publicou o ministro, Władysław Kosiniak-Kamysz no X (antigo Twitter).

A Alemanha disse em março que também contribuiria com forças. Outros aliados europeus, incluindo o Reino Unido e a Itália, também participarão, fornecendo dezenas de policiais para ajudar a patrulhar as ruas, disseram diplomatas.

A segurança é o maior desafio para os organizadores dos Jogos de Paris numa cidade que foi atingida por ataques mortais de extremistas islâmicos e espera receber até 15 milhões de visitantes entre 26 de julho e 11 de agosto.

As preocupações são particularmente elevadas para a cerimônia de abertura, que envolverá barcos ao longo do rio Sena e enormes multidões que assistirão das margens.

O governo francês aumentou a sua postura de alerta de segurança para o mais alto nível, na sequência do recente ataque mortal a uma sala de concertos russa e da reivindicação de responsabilidade do Estado Islâmico.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, anunciou a decisão num post no X, dizendo que as autoridades estavam “levando em conta a reivindicação de responsabilidade do Estado Islâmico pelo ataque (de Moscou) e as ameaças que pesam sobre nosso país”.

Veja também

futebol Endrick, Yamal, Mainoo... Como lapidar o talento adolescente no futebol?