A- A+

Olímpiadas França planeja ter trio campeão do mundo nas Olimpíadas, diz jornal Idéia é contar com Varane, Griezmann e Mbappé para a busca da medalha de ouro no futebol; o trio preencheria as vagas para jogadores acima dos 23 anos

A França quer o ouro olímpico e, para isso está planejando levar um trio com seus principais astros da seleção principal para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão realizados em Paris: Varane, Griezmann e Mbappé. Os Jogos Olímpicos serão disputados entre 26 de julho e 11 de agosto. As informações são do jornal 'L'Équipe', da França.

Mbappé é o mais empolgado: o camisa 10 francês tem reiterado seu desejo de disputar a Olimpíada em casa e deve ser o grande nome da equipe. Griezmann também sinalizou a vontade de fazer parte do grupo, apesar de ser ano de Eurocopa.

O impasse para ambos pode ser a decisão dos clubes: PSG e Atlético temem o acúmulo de jogos, em função também da competição europeia e, nas Olimpíadas, podem decidir liberar ou não seus atletas.

A meta do ano da seleção francesa é conquistar a medalha de ouro olímpica no futebol, disputando a competição em casa. E para isso, fará esforços para contar com sua principal estrela, o atacante Mbappé, além do zagueiro Varane e o meia Griezmann, campeões mundiais em 2018, na Rússia.

O trio preencheria as vagas para jogadores acima dos 23 anos, que são permitidos inscrever nos Jogos Olímpicos.

A campanha francesa em Tóquio 2020 foi decepcionante: parou na fase de grupos, com direitos a goleadas sofridas para México (4 a 1) e Japão (4 a 0). Venceu apenas a África do Sul, por 4 a 3.

Gignac e Thauvin foram os atletas acima de 23 anos convocados na ocasião.

Em função do fracasso no Japão, o plano é melhorar o desempenho diante do povo francês e usar as estrelas para atrair a torcida. O treinador da seleção olímpica é o ídolo Thierry Henry, campeão do mundo em 1998 e carrasco do Brasil em 2006.

Veja também

Liberdade condicional Condenado pelo assassinato da namorada, Oscar Pistorius deixará prisão em liberdade condicional