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futebol França prioriza jogo com o Brasil e deve ter time titular; Mbappé é dúvida Delegação comandada por Didier Deschamps desembarcou em Boston na terça-feira

Primeira adversária do Brasil nesta data Fifa, a França deve mandar seu time titular a campo no amistoso desta quinta-feira. A grande dúvida do técnico Didier Deschamps é a utilização do atacante Kylian Mbappé, segundo jornal francês L'Equipe.

A delegação desembarcou ontem em em Boston, nos Estados Unidos. O primeiro e único treino completo antes da partida no Gillette Stadium acontece nesta quarta-feira.

Voltando a atuar gradualmente depois de afastamento para tratar uma lesão no joelho esquerdo, Mbappé pode iniciar no banco ou ter minutos limitados como titular.





O atacante ainda não fez um jogo completo pelo Real Madrid. Atuou por 21 e 26 minutos, respectivamente, nas partidas contra Manchester City (pela Champions League) e Atlético de Madrid (pelo Campeonato Espanhol). Entrou no segundo tempo de ambas e não participou de gols.

Além do Brasil, a França também encara a Colômbia nesta data Fifa. A partida acontece no próximo domingo, em Landover, também nos Estados Unidos.

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