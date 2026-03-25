Qua, 25 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

França prioriza jogo com o Brasil e deve ter time titular; Mbappé é dúvida

Delegação comandada por Didier Deschamps desembarcou em Boston na terça-feira

Reportar Erro
Mbappé atende torcedores na chegada da França Mbappé atende torcedores na chegada da França  - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Primeira adversária do Brasil nesta data Fifa, a França deve mandar seu time titular a campo no amistoso desta quinta-feira. A grande dúvida do técnico Didier Deschamps é a utilização do atacante Kylian Mbappé, segundo jornal francês L'Equipe.

A delegação desembarcou ontem em em Boston, nos Estados Unidos. O primeiro e único treino completo antes da partida no Gillette Stadium acontece nesta quarta-feira.

Voltando a atuar gradualmente depois de afastamento para tratar uma lesão no joelho esquerdo, Mbappé pode iniciar no banco ou ter minutos limitados como titular.

 

Leia também

• Ancelotti só terá elenco completo no último treino da seleção antes do amistoso com a França

• Mbappé diz que lesão no joelho 'está superada' e quer enfrentar Brasil e Colômbia

• Zidane aceita assumir a França após a Copa, e sucessão de Deschamps já tem acordo, diz jornal

O atacante ainda não fez um jogo completo pelo Real Madrid. Atuou por 21 e 26 minutos, respectivamente, nas partidas contra Manchester City (pela Champions League) e Atlético de Madrid (pelo Campeonato Espanhol). Entrou no segundo tempo de ambas e não participou de gols.

Além do Brasil, a França também encara a Colômbia nesta data Fifa. A partida acontece no próximo domingo, em Landover, também nos Estados Unidos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter