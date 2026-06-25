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copa 2026 França quer deixar Deschamps 'orgulhoso' em jogo contra Noruega, diz Tchouaméni O técnico dos 'Bleus' retornou ao seu país na terça-feira após o falecimento de sua mãe e não estará presente na partida que encerrará o Grupo I na sexta-feira

A seleção francesa tentará deixar o seu treinador, Didier Deschamps, "o mais orgulhoso possível" em seu último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, contra a Noruega, declarou o meio-campista Aurélien Tchouaméni nesta quinta-feira (25).

O técnico dos 'Bleus' retornou ao seu país na terça-feira após o falecimento de sua mãe e não estará presente na partida que encerrará o Grupo I na sexta-feira, em Foxborough, Massachusetts, onde se enfrentarão as duas seleções já classificadas para os 16-avos de final.

"É um momento difícil para todos. Nosso objetivo é fazê-lo sentir o mais orgulhoso possível", disse o meio-campista do Real Madrid aos jornalistas na base da França perto de Boston.

Deschamps comparecerá ao funeral de sua mãe no mesmo dia em que sua seleção enfrentará a Noruega de Erling Haaland. Depois, retornará aos Estados Unidos para se reencontrar com o elenco.

"Penso muito em Didier e em sua família. Estamos profundamente abalados pelo que aconteceu", disse Guy Stéphan, o auxiliar de Deschamps, que comandará a equipe no Gillette Stadium.

"Só tento fazer com que uma situação difícil seja o mais normal possível", acrescentou.

Para Deschamps, a triste notícia chegou um dia após a França vencer o Iraque por 3 a 0 na Filadélfia. O segundo triunfo em duas partidas no torneio garantiu à equipe a classificação para os 16-avos de final.

"Didier me ligou cedo pela manhã, então fui vê-lo em seu quarto", contou Stéphan. "Ele me deu a má notícia e, muito rapidamente, pediu que eu comandasse a equipe até que ele volte, o que será no sábado".

Stéphan, de 69 anos, já havia assumido o comando dos 'Bleus' em uma partida da Liga das Nações da Uefa em 2022, após o falecimento do pai de Deschamps.

"Sinto que não é aqui que devo estar, diante de vocês. Meu lugar é no campo de treinamento", acrescentou o auxiliar. "É uma situação cruel para Didier e sua família, então temos que nos concentrar em superar esta terceira partida", completou.

França e Noruega estão empatadas com seis pontos cada e ambas já estão classificadas. Mas os franceses têm um saldo de gols melhor, então avançarão como primeiros do grupo com um empate.

A vencedora do Grupo I enfrentará na segunda fase, em East Rutherford (Nova Jersey) na terça-feira, uma seleção que terminar em terceiro lugar. A segunda colocada jogará no mesmo dia em Dallas contra o segundo do Grupo E.

O zagueiro do Arsenal William Saliba será desfalque para os franceses, devido a um problema nas costas. Stéphan indicou que Maxence Lacroix, do Crystal Palace, o substituirá no elenco titular.

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