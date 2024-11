França resolve na bola parada, vence Itália no San Siro e lidera grupo na Liga das Nações

A- A+

Bem-sucedida na bola parada, a seleção da França derrotou a Itália por 3x1, neste domingo (17), no estádio San Siro, em Milão. O resultado fez o time francês saltar para a liderança do Grupo 2 da "primeira divisão" da Liga das Nações da Uefa. De quebra, a equipe visitante devolveu o placar da derrota que sofreu em casa para os italianos, no início da fase de grupos.

A França alcançou os mesmos 13 pontos da Itália. Porém, termina a fase na ponta da chave por ter maior saldo de gols. Pelo mesmo grupo, Israel venceu a Bélgica por 1 a 0, mas não evitou a quarta e última colocação, sendo rebaixado para a Liga B da competição. Israelenses e belgas ficaram com quatro pontos cada, mas o lanterna apresentou menor saldo de gols.

Com o primeiro lugar do grupo, a França avança às quartas de final em situação mais favorável que a Itália em busca de um cruzamento melhor. Os italianos poderão enfrentar rivais como Espanha, Alemanha e Portugal já no início do mata-mata, no ano que vem.

Apesar de jogar no San Siro, a França não se intimidou com a torcida contra e partiu para cima dos italianos assim que o árbitro apitou pela primeira vez. A pressão total na saída de bola deu resultado rapidamente. Logo aos 2, na primeira cobrança de escanteio da partida, Rabiot surgiu entre os marcadores e cabeceou para as redes.

O gol acendeu o alerta na equipe da casa, que rapidamente se contrapôs à estratégia agressiva dos franceses. O jogo, então, ganhou em equilíbrio e certa monotonia. E só voltou a empolgar 30 minutos depois do primeiro gol. Aos 32, a França abriu vantagem, novamente em lance de bola parada.

Desta vez, Digne fez linda cobrança de falta, no ângulo. A bola triscou no travessão, resvalou nas costas do goleiro Vicário e entrou. A Itália respondeu dois minutos depois. Após jogada de Dimarco na linha de fundo, pelo lado direito do ataque, Cambiaso aproveitou o cruzamento para trás e, sem qualquer marcação, bateu para as redes.

O segundo tempo foi menos movimentado. Mas repetiu em parte o primeiro tempo no perigo que a França levava nas bolas paradas. Foi justamente assim que o tie visitante chegou ao terceiro gol. Aos 20 minutos, a cobrança de falta na área encontrou mais uma vez a cabeça de Rabiot, que marcou seu segundo gol na partida, mais uma vez cabeceando para a rede.

Perdida em campo, a seleção italiana praticamente não esboçou reação. Mal ameaçou o gol defendido por Mike Maignan, que estava em casa no San Siro, por ser jogador do Milan. E acabou aceitando o resultado sem maior resistência.

Pelo mesmo grupo, a seleção de Israel venceu a Bélgica por 1 a 0, no estádio Bozsik Arena, em Budapeste. Nos minutos finais, Shua marcou o único gol da partida.



Veja também

Seleção Marquinhos exalta estabilidade da seleção no ano após mudanças de técnico em 2023