França segue favorita ao título da Copa; Espanha e Argentina fecham Top 3, diz supercomputador

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Após a definição das oito seleções que seguem na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026, o supercomputador da Opta Analyst, referência em estatísticas e parceiro do Estadão, fez um prognóstico sobre os quatro confrontos das quartas de final e as chances de cada equipe levantar a taça. A seleção francesa segue como favorita e o Brasil está eliminado.





Com a seleção brasileira fora do páreo, após ser desclassificada pela Noruega nas oitavas de final, no último domingo, e a queda de Portugal diante da Espanha, na terça-feira, por 1 a 0, as estimativas para os principais candidatos ao título foram atualizadas.



Na projeção anterior, a equipe de Carlo Ancelotti aparecia na quarta colocação, com 9,26% de chances de conquistar a Copa, enquanto os portugueses surgiam em sexto, com 4,77%.



Seleção brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo. Foto: Timothy A. Clary / AFP



A França segue na liderança do ranking, com 27,32%, percentual ligeiramente inferior aos 28,80% do prognóstico anterior. A maior alta foi da Espanha, que ultrapassou a Argentina e assumiu a segunda posição, chegando a 21,33%, bem acima dos 13,66% registrados anteriormente.



Já a Argentina, atual campeã, protagonizou uma virada heroica sobre o Egito por 3 a 2. Apesar do resultado, caiu nas métricas da Opta e aparece em terceiro, com 17,28%. Antes, estava na vice-liderança, com 16,09%.



A Inglaterra ganhou uma posição e agora ocupa o quarto lugar, com 16,48 de chances de conquistar o título. Na projeção anterior, esse índice era de apenas 8%.



A Noruega aparece na quinta colocação, com 6,57%, seguida por Suíça, com 3,78%, Marrocos, com 3,66%, e Bélgica, com 3,58%, completando a lista das oito seleções restantes e suas respectivas chances de título.



CONFIRA O PROGNÓSTICO DA OPTA PARA CADA DUELO DAS QUARTAS DE FINAL:

FRANÇA X MARROCOS - QUARTAS 1

Os franceses suaram para vencer o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas de final, mas confirmaram o favoritismo de 86,09%.



Agora, seguem como favoritos: de acordo com o supercomputador da Opta, a França tem 73,88% de chances de classificação, contra 26,12% do Marrocos, que eliminou o Canadá por 3 a 0 e confirmou os 63,74% de probabilidade de avançar diante dos anfitriões.



A partida que reúne a maior discrepância estatística acontece nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Foxborough.



Mbappé celebrando a vitória da França sobre o Paraguai em frente ao goleiro Orlando Gill. Foto: Mauro Pimentel / AFP



ESPANHA X BÉLGICA - QUARTAS 2

A seleção espanhola confirmou sua vantagem de 62,16% sobre Portugal ao vencer por 1 a 0 e avançou para enfrentar a Bélgica.



Os belgas golearam os Estados Unidos por 4 a 1, superando as expectativas do supercomputador, que projetava os norte-americanos com 50,26% de chances de classificação. No cenário atual, a Opta aponta a Espanha com 69,70% de chances de avançar, ante 30,30% da Bélgica.



Eles se enfrentam na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Inglewood.



Merino marcou o gol da vitória da Espanha sobre Portugal. Foto: Thomas Coex / AFP



NORUEGA X INGLATERRA - QUARTAS 3

Algoz do Brasil, os noruegueses superaram uma projeção de apenas 34,88% e eliminou a seleção de Ancelotti por 2 a 1.



Haaland e companhia agora desafiam a Inglaterra, que confirmou seus 54,57% de chances de classificação ao derrotar o México por 3 a 2. Para o confronto entre europeus, a Opta projeta 62,35% de probabilidade de avanço para os ingleses. Já a Noruega aparece com 37,65%.



O encontro está marcado para sábado, às 18h (de Brasília), em Miami Gardens.



Harry Kane e Jude Bellingham celebrando a vitória da Inglaterra. Foto: Carl de Souza / AFP



ARGENTINA X SUÍÇA - QUARTAS 4

Os argentinos foram novamente colocados contra a parede, desta vez pelo Egito, mas conseguiram a virada por 3 a 2 e confirmaram o favoritismo de 78,90%.



Argentina aplicou uma virada histórica sobre o Egito nessa terça-feira (7). Foto: Odd Andersen / AFP



Agora, enfrentam a Suíça, que se classificou diante da Colômbia após empate por 0 a 0 e vitória nos pênaltis por 4 a 3, desbancando a vantagem dos sul-americanos e fazendo valer os 47,08% de chances de classificação projetados pelo supercomputador.



Para este confronto, a Opta aponta os atuais campeões do mundo com 69,13% de probabilidade de avançar, contra 30,87% dos suíços. As equipes se enfrentam no sábado, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

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