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Futebol Mbappé destrava jogo duro, passa Pelé e comanda vitória da França sobre Senegal Os gols de Mbappé representam marca histórica: afinal, ele agora tem 14 e superou Pelé e Lionel Messi no grupo dos maiores artilheiros da competição

Acostumado a decidir grandes jogos, Kylian Mbappé destravou um duelo difícil e foi o protagonista da vitoriosa estreia da França na Copa do Mundo. Foi do camisa 10 o gol que abriu o caminho e o outro que fechou o triunfo por 3 a 1 sobre Senegal, em duelo de grande dificuldade aos franceses no MetLife Stadium.

Bem posicionado dentro da área, o capitão e principal astro de uma geração com muitas estrelas, recebeu passe de Olise dentro da área e precisou de um toque para marcar no segundo tempo e desenrolar uma partida complicada. Barcola fez o segundo e o astro do Real Madrid reapareceu no acréscimos para definir o placar.

Os gols de Mbappé representam marca histórica: afinal, ele agora tem 14 e superou Pelé e Lionel Messi no grupo dos maiores artilheiros da competição.

Favorita, a atual vice-campeã mundial teve problemas diante do competente conjunto africano, especialmente no primeiro tempo, etapa mais equilibrada e até com domínio senegalês em alguns momentos.

Nenhuma das estrelas francesas esteve inspirada o suficiente nos 45 minutos iniciais, nem funcionou como de costume o jogo coletivo. Foi baixa a produção ofensiva: apenas um chute a gol, o menor registrado pelos franceses em um jogo da fase de grupos da Copas, segundo a plataforma Opta.

E foi de bom nível técnico o jogo apresentado na primeira parte pelo atual vice-campeão da África, mais perigoso que o rival, visto que finalizou cinco vezes e acertou a trave do goleiro Maignan.

No segundo tempo, porém, os europeus acordaram e se valeram do talento de seus atacantes e do poder de decisão para definir a vitória, que poderia ter começado a ser construída com um pênalti em Mbappé. O árbitro australiano Alireza Faghani, contudo, foi ao monitor do VAR e entendeu não ter havido falta dentro da área.

Não fez falta porque a França mostrou volume ofensivo e a eficiência que haviam faltado nos primeiros 45 minutos. Mbappé fez gol de centroavante após enfiada de Olise aos 20. Aos 36, Rabiot achou Barcolá, que cavou sobre o goleiro Mendy e ampliou o resultado no MetLife, abarrotado de franceses entre os 80 mil torcedores.

Senegal não venceu, mas foi premiado pela boa partida, sob o aspecto tático e técnico, com um gol no fim, marcado por Mbaye. Seu chute foi aceito pelo goleiro Maignan, que poderia ter feito algo melhor.

O gol saiu no acréscimo e poderia ter sido um sinal de reação à seleção africana. Não foi porque Mbappé ressurgir um minuto depois para anotar um golaço e definir o resultado. A tarde foi do astro francês.

França e Senegal integram o Grupo I, que também tem Noruega e Iraque - os dois ainda se enfrentam nesta terça-feira. Os franceses lideram a chave no momento e miram a terceira final consecutiva, valendo-se de uma geração talentosa e vitoriosa.

Senegal, sem pontuar, precisa se recuperar diante da Noruega, seu próximo oponente, dia 22, de novo no MetLife Stadium. A França segue sua jornada contra o Iraque, no mesmo dia, mas em duelo marcado para o Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 3 X 1 SENEGAL

FRANÇA - Maignan; Koundé, Saliba, Upanecamo e Théo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Dembelé (Barcola), Mbappé e Doué (Cherki). Técnico: Didier Deschamps.

SENEGAL - Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Idrissa Gueye (Ciss) e Papa Gueye (Ndiaye); Sarr (Mbaye), Camara (Diarra), Mané e Jackson (Dieng). Técnico: Pape Thiaw.

GOLS - Mbappé, aos 20, Barcola, aos 36, Mbaye, aos 50, e Mbappé, aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alireza Faghani (Austrália).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

PÚBLICO - 80.545 presentes.

LOCAL: MetLife Stadium, East Rutherford, Estados Unidos.

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