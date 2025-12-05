A- A+

Copa do Mundo Copa do Mundo 2026: França, Senegal e Noruega formam 'grupo da morte' Sorteio do mundial, nesta sexta-feira, opõe atuais vice-campeões mundiais, potência africana e sensação comandada por Haaland

Estão sorteados os grupos da Copa do Mundo de 2026. Na primeira edição com 48 seleções, o famoso 'grupo da morte' segue presente. Na edição do ano que vem, será o grupo I, que tem França, Senegal e Noruega, além do vencedor da segunda chave da repescagem mundial: Iraque ou o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname.

A França, atual vice-campeã do mundo, dispensa apresentações. Liderados por Kylian Mbappé (Real Madrid), os bleus vêm de duas finais de Copa seguidas, incluindo o título de 2018. Será a última Copa sob o comando de Didier Deschamps.

O Senegal é uma das seleções mais fortes da África na atualidade. Time do craque Sadio Mané (Al-Nassr), do atacante Nicolas Jackson (Bayern de Munique) e do meia Idrissa Gueye (Everton), o senegaleses vinham de invencibilidade de 26 jogos até perderem para o Brasil, em amistoso, no mês passado. Pape Thiaw comanda os senegaleses, que se classificaram invictos nas Eliminatórias.

A Noruega era a seleção do pote 3 que todos os cabeças de chave queriam evitar. A equipe de Erling Haaland (Manchester City), Sorloth (Atlético de Madrid) e Odegaard (Arsenal) foi uma das sensações das Eliminatórias europeias. Em um grupo com a Itália, terminou com 100% de aproveitamento e o melhor ataque da competição, com incríveis 37 gols em oito jogos — 16 só de Haaland, artilheiro.

O quarto integrante do grupo virá da repescagem internacional. A chave 2, sorteada para o grupo, tem semifinal entre Suriname e Bolívia. O vencedor enfrenta o Iraque na final, valendo a vaga na Copa e no grupo.

