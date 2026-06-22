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Copa do Mundo França vence Iraque (3-0) com dois de Mbappé e vai aos 16-avos de final da Copa O capitão francês marcou dois gols, ficando a apenas dois gols da marca de 18 de Messi

Com o astro Kylian Mbappé determinado a alcançar Lionel Messi como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, a França derrotou o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), na Filadélfia, garantindo sua vaga nos 16-avos do Mundial de 2026, na América do Norte.

O capitão francês marcou dois gols (14' e 54'), ficando a apenas dois gols da marca de 18 de Messi, enquanto Ousmane Dembélé (66') fechou o placar com seu primeiro gol em Copas do Mundo, após uma assistência de Michael Olise.

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A partida no Lincoln Financial Field, válida pela segunda rodada do Grupo I, foi marcada por uma suspensão de mais de duas horas devido a um alerta de tempestade severa na Filadélfia.

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