França vence Paraguai com gol de pênalti de Mbappé e vai enfrentar Marrocos nas quartas da Copa
O jogo igualou Mbappé ao astro argentino Lionel Messi na artilharia da Copa
A França superou a sólida defesa do Paraguai e venceu por 1 a 0 neste sábado (4) na Filadélfia avançando assim para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar o Marrocos.
Kylian Mbappé desfez o ferrolho da 'Albirroja' com um gol de pênalti que havia sido sofrido por Désiré Doué numa boa jogada individual aos 70 minutos de jogo.
Esse sétimo gol no torneio, que iguala Mbappé ao astro argentino Lionel Messi na artilharia da Copa, garantiu um confronto nas quartas de final entre os favoritos do torneio e os 'Leões do Atlas' na quinta-feira, em Foxborough, perto de Boston, valendo uma vaga nas semifinais.
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A seleção marroquina, que mais cedo derrotou o coanfitrião Canadá por 3 a 0 em Houston, foi eliminada pela França na semifinal do Mundial do Catar 2022, torneio em que fez a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas.
O Paraguai, comandado por Gustavo Alfaro, lutou bravamente em seu retorno ao principal torneio de futebol do mundo, competição da qual não participava desde 2010.
Os paraguaios mostraram que eliminar a Alemanha nos pênaltis na fase de 16-avos de final não foi um acaso.
Mas sua falta de ambição ofensiva deixa a América do Sul com apenas três candidatos restantes: Argentina, Brasil e Colômbia.
O técnico argentino conseguiu neutralizar o explosivo trio Mbappé-Olise-Dembélé, responsável por onze dos quinze gols da França na Copa do Mundo de 2026, durante a maior parte da partida.
No entanto, o talentoso Désiré Doué, que havia começado o jogo no banco de reservas e foi derrubado na área por Diego Gómez, frustrou as esperanças da 'Albirroja' de derrotar outro gigante em solo americano.
Escalações:
Paraguai: Orlando Gill - Juan Cáceres, Víctor Velázquez, Gustavo Goómez (cap), Omar Alderete (José Canale 58'), Junior Alonso - Diego Gómez (Maurício 71'), Adrián Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón (Gabriel Avalos Stumpfs 71') - Julio Enciso (Gustavo Caballero 61'). Técnico: Gustavo Alfaro.
França: Mike Maignan - Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Kouadio Koné, Adrien Rabiot - Ousmane Dembéle (Ryan Cherki 84'), Michael Olise, Bradley Barcola (Désiré Doué 61') - Kylian Mbappé (cap). Técnico: Didier Deschamps.