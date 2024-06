A- A+

Eurocopa França vence Áustria em final dramático, pela Eurocopa Destaque da França, Mbappé deixou o gramado na reta final do jogo com suspeita de fratura no nariz

A França marcou a sua estreia na Eurocopa com vitória. A equipe do técnico Didier Deschamps venceu a Áustria por 1 a 0 nesta segunda-feira, em Düsseldorf, e garantiu os seus primeiros três pontos na competição.

O resultado deixa holandeses e franceses empatados na primeira colocação do Grupo D. Apesar do placar enxuto, as duas seleções criaram muitas oportunidades e o final da partida foi dramático, com os austríacos pressionando o rival em busca do gol de empate.



Um dos destaques da França na partida, Mbappé não balançou a rede, mas teve participação efetiva no único gol do jogo. Foi dele o cruzamento que terminou no fundo da rede (o defensor austríaco Wober marcou contra).

Na segunda etapa, o camisa 10 perdeu um gol feito à frente do goleiro. Ao final da partida, ele levou uma pancada no nariz e teve de deixar o campo com suspeita de fratura.



As duas equipes voltam a jogar na próxima sexta-feira pela segunda rodada da fase de grupos. Holanda e França se encontram em Leipzig. Já Polônia e Áustria medem forças no estádio Olímpico de Berlim.



A França iniciou a partida em alta voltagem e logo fez valer o seu estilo de jogo ofensivo. Apostando na movimentação e na troca de passes para achar espaços nas entrelinhas, o time do técnico Didier Deschamps logo assumiu o controle do duelo.





Em uma das poucas vezes que a Áustria se aventurou no campo de ataque, o contragolpe quase foi fatal. Theo Hernandez iniciou a jogada pela esquerda e, mesmo derrubado, serviu Mbappé. Como um raio, o camisa 10 desceu pela esquerda, entrou na área e chutou rasteiro. A bola balançou a rede pelo lado de fora na primeira boa chance.



Em um primeiro tempo marcado pela intensidade, a Áustria não abdicou de atacar e tentou adiantar as linhas a fim de encurralar a França em seu campo. Com um sistema de marcação compacto, a França era rápida na transição para os contra-ataques.



Dona da partida e com presença constante na área adversária, a França quase foi punida.. Sabitzer ajeitou a bola na medida para a conclusão de Baumgartner. Com os pés, o goleiro Maignam operou um verdadeiro milagre.



Na sequência, a França acabou movimentando o marcador. Em jogada pela direita, Mbappé passou pela marcação e, da linha de fundo, cruzou para trás. Wober cabeceou errado e fez gol contra: 1 a 0 aos 39 minutos do primeiro tempo.



GOAL: Austria 0-1 France!



WOBER SCORES AN OWN GOAL! pic.twitter.com/aPf8Y3XEcA — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 17, 2024

A necessidade de buscar o empate fez a Áustria se mandar para o ataque. E em uma roubada de bola da França, Mbappé perdeu um gol feito. Ele ganhou do seu marcador na corrida e chegou à entrada da área livre para marcar. No momento de definir, porém, ele tirou demais do goleiro e mandou a bola para fora.



O duelo ficou franco e as chances de gols foram sendo criadas para as duas seleções. A França perdeu boas oportunidades com Thuram, Koundé e Griezzman. Já a Áustria teve a chance do empate com Baumgartner. Antes, ainda reclarou de um pênalti de Upamecano em Sabtizer.



No final, um lance dramático. Mbappé levou uma pancada no nariz e precisou de atendimento médico. Ele deixou o gramado e, quando andava à beira do gramado, entrou em campo e se atirou no chão. Substituído por Giroud, Mbappé ainda levou cartão amarelo.

Apesar da pressão, a Áustria não conseguiu fazer o seu gol e teve de se contentar com a derrota na estreia.

Veja também

imbróglio judicial Santos notifica Cruzeiro e Juventus por negociação de Kaio Jorge e admite levar caso à Fifa