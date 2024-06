A- A+

França x Canadá França x Canadá: Mbappé entra no segundo tempo e França fica só no empate com o Canadá em amistoso A seleção francesa vai estrear no torneio continental no próximo dia 17, diante da Áustria, pelo Grupo D

Em amistoso sem gols e sem emoções, a França ficou no zero a zero com Canadá, neste domingo, no Estádio Matmut Atlantique, em Bordoux, uma semana antes do início da Eurocopa.

Principal nome do time, Mbappé entrou apenas na segunda metade do segundo tgempo.

A seleção francesa vai estrear no torneio continental no próximo dia 17, diante da Áustria, pelo Grupo D.

Faltou entrosamento para a França na primeira etapa. A equipe comandada por Didier Deschamps demorou a encontrar o ritmo da partida, mas, quando o fez, levou bastante perigo à meta de Crépeau.

O goleiro canadense foi o grande responsável por manter o zero a zero, uma vez que Kanté teve a grande chance de inaugurar o placar em um chute à queima-roupa, aos 7 minutos de jogo.

Griezmann foi o melhor em campo da seleção francesa nos primeiros 45 minutos.

O atacante do Atlético de Madrid teve a segunda melhor oportunidade, aos 18, mas Crépeau apareceu novamente para desviar a bola.

O Canadá ainda tentou cadenciar o jogo, com Davies.

Na melhor chance, aos 31, o centroavante bateu desequilibrado da entrada da área para fora.

Na etapa final, o Canadá chegou a levar mais perigo ao gol francês.

Mbappé teve a bola do jogo nos acréscimos. No entanto, ele parou em Crépeau apareceu novamente para manter o placar zerado.

