França x Espanha e Inglaterra x Argentina: as maiores semifinais da Copa do Mundo desde 1990
O Mundial não tinha quatro campeões mundiais chegando à fase final há 36 anos
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As maiores semifinais da Copa do Mundo desde 1990. Quatro campeãs mundiais. Sete títulos do torneio, divididos em três da Argentina, dois da França e um cada para Espanha e Inglaterra. O atual top 4 do ranking de seleções fez jus aos prognósticos e também chegou à frente de todas as outras 44 equipes da competição. A fase que antecede a final não teve surpresas. Está nela quem já se imaginava. As zebras terminaram nas quartas. Agora só há gigantes de olho em levantar a taça mais cobiçada do planeta.
Histórico
A última vez que todos os semifinalistas da Copa eram campeões do mundo foi há 36 anos. Na ocasião, chegaram na etapa Argentina, Itália, Alemanha Ocidental e Inglaterra. Os argentinos tinham dois títulos (1978 e 1986), assim como os alemães (1954 e 1974). Os italianos já eram tricampeões (1934, 1938 e 1982) e os ingleses tinham um (1966).
As semifinais foram Argentina x Itália e Alemanha x Inglaterra. Os argentinos eliminaram os italianos, anfitriões do torneio, por 4x3 nos pênaltis, após 1x1 no tempo normal. Resultado semelhante do outro confronto, que teve os alemães avançando.
Na final, a Alemanha venceu por 1x0 e garantiu o tricampeonato. De lá para cá, porém, nunca mais a Copa teve quatro campeões chegando até as semifinais. Em 1994, por exemplo, eram apenas dois, Brasil e Itália, que acabaram chegando à final, eliminando Suécia e Bulgária, respectivamente.
Em 1998, apenas o Brasil já era campeão. A França ainda venceria a primeira, justamente nesta edição. Holanda e Croácia eram as demais equipes nas semifinais. Em 2002, os brasileiros estavam novamente presentes e ganharam o troféu perante outra seleção tradicional, a Alemanha. As surpresas das semifinais foram Turquia e Coreia do Sul.
Em 2006, foram três seleções campeãs presentes nas semifinais: Alemanha, França e Itália. Portugal foi a exceção. O título ficou com os italianos. Em 2010, a Espanha foi uma das duas “intrusas”, assim como a Holanda, que perdeu a final para os espanhóis. Os campeões mundiais na ocasião eram os alemães e os uruguaios.
A Alemanha foi a campeã do mundo em 2014 e eliminou outras duas equipes tradicionais na semifinal (Brasil, no fatídico 7x1) e final (Argentina). A Holanda era a única que não tinha taças.
A França e a Inglaterra foram as campeãs que apareceram nas semifinais de 2018, acompanhadas da Croácia e Bélgica. Os franceses ficaram com o bicampeonato e por pouco não levaram em 2022, caindo na decisão para a Argentina. Na edição passada do Mundial, os times que chegaram à fase sem ter no currículo uma conquista do torneio foram Marrocos e novamente a Croácia.
Caminhos
A França chegou às semifinais após ser líder do Grupo I, que tinha Noruega, Senegal e Iraque. No mata-mata, tirou Suécia, Paraguai e Marrocos. A atual vice-campeã pega na semifinal a Espanha. Ganhadores em 2010, os espanhóis lideraram o Grupo H, que tinha Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Nos jogos eliminatórios, passaram por Áustria, Portugal e Bélgica.
A Inglaterra ficou no topo do Grupo L, à frente de Croácia, Gana e Panamá. Tirou na segunda fase a República Democrática do Congo. Nas oitavas, eliminou o México e ganhou da Noruega nas quartas. Já a Argentina ficou em primeiro no Grupo J, acima de Áustria, Argélia e Jordânia. No mata-mata, passou por Cabo Verde, Egito e Suíça. Ingleses e argentinos jogam por uma vaga na decisão.