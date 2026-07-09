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Futebol França x Marrocos duelam por vaga na semifinal da Copa do Mundo Duelo marca o reencontro das seleções, que também se enfrentaram no Mundial de 2022

Após se encontrarem nas semifinais da Copa do Mundo de 2022, no Catar, França e Marrocos voltam a cruzar os caminhos, agora na edição de 2026, nos Estados Unidos. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h, em Boston, pelas quartas de final. Um duelo entre nações com ligações que vão além do futebol.

O ganhador de França e Marrocos encara quem passar de Espanha e Bélgica, que jogam sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles. As outras partidas das quartas de final serão no sábado, entre Noruega e Inglaterra, às 18h, em Miami, e Argentina x Suíça, às 22h, em Kansas City.

História

Por mais de 40 anos, entre 1912 e 1956, Marrocos foi um protetorado francês. Não à toa a comunidade marroquina no país soma mais de 1 milhão de pessoas. A influência é tanta que, na atual seleção africana, seis jogadores são franceses de nascimento, mas optaram por defender as cores dos Leões do Atlas: Ayyoub Bouaddi, Gessime Yassine, Issa Diop, Neil El Aynaoui, Redouane Halhal e Samir El Mourabet.

França e Marrocos já se enfrentaram seis vezes na história. São quatro triunfos franceses e dois empates. O confronto mais recente, pela fase que antecedeu a decisão da Copa de 2022, terminou 2x0 para os europeus, com gols de Theo Hernández e Kolo Muani.

O jogo também vai reunir dois amigos que jogaram juntos no Paris Saint-Germain e agora voltam a ser adversários pelas seleções: o marroquino Hakimi, que segue no atual campeão da Liga dos Campeões, e o francês Mbappé, atualmente no Real Madrid.

Batalha no meio

A classificação para a semifinal da Copa do Mundo deve passar pelo sucesso das equipes no meio-campo. Nesse setor da seleção francesa, Adrien Rabiot e Tchouaméni (se estiver em condições de jogo) ou Manu Koné desempenham um papel discreto, porém essencial, que propicia o brilho do quarteto ofensivo formado por Doué, Dembélé, Olise e Mbappé.

Por outro lado, observadores de todo o mundo ficaram impressionados com a atuação de Ayyoub Bouadi, de 18 anos, na partida de estreia dos Leões contra o Brasil, empatada em 1x1.

O jogador franco-marroquino, que chegou a ser capitão da seleção sub-21 da França antes de atender ao chamado da terra natal de seus pais, está se consolidando no meio-campo de Marrocos, atuando como contraponto defensivo de um jogador que vive grande fase, Azzedine Ounahi, autor de dois gols contra o Canadá nas oitavas de final. O artilheiro do Marrocos no torneio é o meia Ismael Saibari, com três gols, que também costuma ser utilizado de falso nove.

Já Neil El Aynaoui é o motor da equipe, que tenta e completa o maior número de passes entre os jogadores marroquinos durante as partidas, sendo capaz de compensar a desvantagem física dos meias diante do desafio atlético imposto pela seleção francesa.

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