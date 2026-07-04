A- A+

Futebol França x Paraguai e Canadá x Marrocos: confira onde assistir aos jogos deste sábado (4) na Copa Vencedores dos confrontos das oitavas de final se encontrarão nas quartas de final do torneio

Eliminar a Alemanha, uma tetracampeã mundial, na segunda fase da Copa do Mundo, fez o Paraguai ser visto com olhos mais atentos. Mas será que os sul-americanos conseguirão outra façanha, desclassificando mais uma campeã, ou o raio paraguaio não cairá duas vezes nos Estados Unidos? Para dobrar a aposta e repetir a alcunha de zebra, a equipe terá pela frente uma das principais favoritas ao título do torneio em 2026, a França. O confronto será na Filadélfia, neste sábado (4), às 18h, pelas oitavas de final.

Leia também • Egito elimina Austrália nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Mundo





Confiança

"Quando você vir a sombra de um gigante, não se assuste. Olhe para onde está o sol, porque pode ser a sombra projetada por um anão". A frase do técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, representa a confiança de quem não teme enfrentar um adversário com um ataque poderoso, formado por Dembélé, Olise e Mbappé. A bicampeã mundial já marcou 13 vezes em quatro jogos.

Para frear o ímpeto ofensivo dos franceses, os paraguaios apostam no goleiro Orlando Gill, do San Lorenzo, da Argentina. O camisa 12 foi o herói da seleção nas penalidades contra os alemães.

No lado francês, a preocupação é com o “jogo físico” do Paraguai. "É uma equipe que defende muito. Eles vão distribuir muitas pancadas. Mas também é um time que gosta de jogar futebol. Vimos isso contra a Alemanha”, afirmou o atacante Barcola.

França e Paraguai já protagonizaram dois jogos em Copas. Em 1958, os franceses venceram por 7x3 na primeira fase. Já em 1998, o duelo foi pelas oitavas de final, com 0x0 no tempo normal e 1x0 na prorrogação para os europeus, com o gol de ouro.

Complemento

Em Houston, às 14h, o Canadá encara Marrocos. O técnico canadense, Jesse Marsch, indicou que o adversário não apresenta fraquezas, mas espera que sua equipe seja um "pesadelo" para a seleção norte-africana.

"Estamos no caminho certo. Acredito que somos um pesadelo para qualquer adversário. Vamos manter essa mentalidade, embora, ao mesmo tempo, se perdermos um jogador pelo caminho ou se nossa intensidade cair, nem que seja 1%, isso vai nos afetar", afirmou.

Marsch reconheceu, contudo, a força da seleção que terminou em quarto lugar no Mundial do Catar, em 2022. "Estamos empolgados. É isso que esperávamos e onde queremos estar. Sabemos que o Marrocos vai dificultar muito as coisas para nós em tudo o que fizermos. É uma equipe que, literalmente, não tem pontos fracos", observou.

Veja também