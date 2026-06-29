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Futebol França x Suécia e mais: confira jogos desta terça-feira (30) pela segunda fase da Copa do Mundo Um dos favoritos ao título, os franceses iniciam mata-mata diante dos suecos. Costa do Marfim x Noruega e México x Equador completam o dia

A França começou a Copa do Mundo sob forte expectativa. Para muitos, carregando o maior favoritismo para levantar a taça pela terceira vez na história. A depender do que foi apresentado na etapa de grupos, os prognósticos não estavam errados. Com 100% de aproveitamento e um quarteto ofensivo que atravessa fase espetacular, os franceses chegam cotados para fazerem mais uma vítima no torneio, agora pela segunda fase. Às 18h, em Nova Jersey, a equipe encara a Suécia.

Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. O quarteto ofensivo da França tem provocado pesadelos nos adversários. Os dois primeiros anotaram quatro gols cada na competição. A única preocupação da seleção está nas laterais, com exibições questionáveis da dupla Jules Koundé e Theo Hernandez.

Na Suécia, o discurso é manter a confiança para surpreender. "Acho que temos que acreditar em nós mesmos. Vimos em muitos jogos deste torneio que podemos vencer. Nossa organização defensiva precisa ser quase perfeita e, então, é claro, temos de aproveitar as chances que tivermos", afirmou o centroavante Gyökeres.

As seleções já se enfrentaram 23 vezes na história, com 12 vitórias da França, cinco empates e seis derrotas. Por Copas do Mundo, porém, esse será o primeiro embate. Quem passar de fase pegará nas oitavas de final o Paraguai.

Outros dois jogos completam o dia da segunda fase. Em Dallas, às 14h, a Costa do Marfim enfrenta a Noruega. O ganhador deste embate terá pela frente o Brasil na segunda fase.

No estádio Azteca, às 22h, o México joga contra o Equador. Um dos anfitriões da Copa, os mexicanos apostam na força da torcida para avançar nas oitavas de final e pegar o ganhador do embate entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que se enfrentam na quarta-feira (1º), às 13h, em Atlanta.

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