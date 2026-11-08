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futebol Françanta goleia Sana por 4x0 e conquista título do TT Coral 2026 no Arruda Ao todo, foram mais de 12 horas de competição, reunindo ex-jogadores que fizeram história com a camisa tricolor, influenciadores digitais e torcedores do Santa

O Françanta é o campeão do TT Coral 2026. A equipe goleou o Sana por 4x0 e levantou a taça da nona edição do torneio, realizada no último sábado (7), no Arruda. Franklin Mendes abriu o placar, Rafa Patrício ampliou e Roberto marcou duas vezes, garantindo a vitória e a festa dos campeões.

Ao todo, foram mais de 12 horas de competição, reunindo ex-jogadores que fizeram história com a camisa tricolor, influenciadores digitais e torcedores do Santa Cruz. Entre os 12 ex-atletas convidados estiveram Wesley, Raul Cajazeiras, Renatinho, Roberto, Memo, Thiago Cunha, Thiago Costa, Bruno Moraes, Sandro Manoel, Danny Morais, Dênis Marques e Vítor. Já entre os 12 influenciadores digitais participaram Blogueirinho, Gago Elizeu, Thiago Chacota, Rafa Patrício, Biel Vitor, Ítalo Sena, Jamal da Capital, Shitbot Coral, Maneirinho, Rafa Lira, Drumilis e Daniel Gomes.

“É um sonho de todo torcedor ser campeão dentro do Arruda. Estou muito feliz pela conquista e, principalmente, pelo sucesso do torneio. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização do TT Coral e fizeram desse evento um momento tão especial para todos nós”, destacou Franklin Mendes.

Para Fred Dias, um dos organizadores, o resultado da nona edição reforça o crescimento e a consolidação do torneio no calendário dos apaixonados pelo Santa Cruz. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência para o torcedor do Santa Cruz. Queremos que ele tenha a oportunidade de entrar em campo no Arruda, jogar ao lado de seus ídolos, viver o ambiente de uma competição e criar memórias que vão ficar para sempre. O sucesso desta edição mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

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