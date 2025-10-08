Francês sobe 686 degraus da Torre Eiffel de bicicleta e quebra recorde mundial
Aurélien Fontenoy completou o desafio em 12 minutos e 30 segundos sem tocar os pés no chão, quase sete minutos mais rápido que o antigo recorde
O ciclista francês Aurélien Fontenoy, conhecido nas redes sociais por suas façanhas extremas sobre duas rodas, quebrou um recorde mundial nesta terça-feira ao subir até o segundo andar da Torre Eiffel com uma bicicleta. O atleta completou os 686 degraus em 12 minutos e 30 segundos, sem encostar os pés no chão — quase sete minutos mais rápido que o recorde anterior, estabelecido em 2022 por Hughes Richard.
— Não esperava levar tão pouco tempo — afirmou Fontenoy após a conquista.
O desafio exigiu força e equilíbrio extremos. Segundo o ciclista, o maior desgaste foi físico:
— É muito cansativo para os ombros. E para os pés também. Senti que no segundo andar estava a começar a ficar difícil, porque na verdade nunca se consegue pedalar. Temos os travões sempre bloqueados; isso só afeta as panturrilhas e os ombros. E puxar uma bicicleta 686 vezes começa a ficar difícil depois de algum tempo. Mas estou muito feliz por ter conseguido.
A escalada faz parte do projeto “The Climb”, série de desafios em que Fontenoy testa os limites do ciclismo em locais icônicos. O francês já havia escalado a Trinity Tower, em Paris, com 140 metros de altura, e neste ano chegou ao topo da Torre de TV de Tallinn, na Estônia, que tem 314 metros.