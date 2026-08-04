A- A+

LUTO Franco Baresi: milhares de torcedores lotam Milão para último adeus a zagueiro; veja vídeo Ídolo eterno do Milan é homenageado por ex-companheiros, dirigentes e torcedores em funeral marcado por aplausos, cânticos e emoção

Milão parou nesta terça-feira para se despedir de Franco Baresi, um dos maiores ídolos da história do Milan e do futebol italiano.



Milhares de torcedores se reuniram em frente à Basílica de Santo Ambrósio horas antes do início do funeral para prestar a última homenagem ao ex-zagueiro e capitão, morto aos 66 anos.

Vestidos com camisas, cachecóis e bandeiras do Milan, os torcedores transformaram a praça diante da igreja em um grande tributo ao camisa 6. Durante toda a manhã, cânticos ecoaram em homenagem ao ex-jogador.



Em um prédio em frente à basílica, uma faixa resumiu o sentimento da torcida: "Franco Baresi, lenda imortal, bandeira eterna que jamais deixará de tremular. Adeus, capitão".

Vídeo:

A cerimônia reuniu nomes que marcaram uma das gerações mais vitoriosas da história do clube italiano. Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Marco van Basten, Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Filippo Galli, Giovanni Galli, Angelo Colombo e o técnico Fabio Capello estiveram entre os presentes para o último adeus ao ex-companheiro.

O caixão de Baresi foi carregado por antigos colegas de equipe, enquanto Maldini e Costacurta acompanharam a cerimônia nas primeiras fileiras da basílica.

A diretoria do Milan também participou da despedida. O proprietário Gerry Cardinale, o presidente Paolo Scaroni e representantes das equipes masculina, feminina e das categorias de base estiveram presentes.



Os atacantes Christian Pulisic e Santiago Giménez permaneceram na Itália para comparecer ao funeral, já que se recuperam de lesões e não viajaram com o restante do elenco para a turnê de pré-temporada na Austrália.



Despedida do zagueiro Franco Baresi. Foto: Stefano Rellandini / AFP

Ao término da cerimônia, a emoção voltou a tomar conta da Praça de Santo Ambrósio. Sob aplausos e novos cânticos, o caixão deixou a basílica enquanto milhares de torcedores repetiam em coro uma frase que acompanhou Baresi durante toda a carreira: "Só existe um capitão".

A equipe principal do Milan não pôde comparecer ao funeral por estar na Austrália para a pré-temporada. Ainda assim, o clube preparou uma série de homenagens para o clássico contra a Inter de Milão, em Perth.



Os jogadores entrarão em campo usando braçadeiras pretas, será respeitado um minuto de silêncio, imagens de Baresi serão exibidas nos telões do estádio e uma coreografia especial celebrará o eterno dono da camisa 6.



Milan, Basilica of Sant'Ambrogio

Our last goodbye to Franco Baresi pic.twitter.com/8GwPp404Ev — AC Milan (@acmilan) August 4, 2026

Veja também