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Luto no Futebol Franco Baresi revolucionou a posição de zagueiro, conquistou a Europa e foi campeão do mundo Ex-zagueiro conquistou seis Campeonatos Italianos, três Copas dos Campeões da Europa e levantou a Copa do Mundo de 1982 pela seleção italiana

O futebol perdeu nesta sexta-feira um de seus maiores defensores. Franco Baresi, ídolo histórico do Milan e campeão mundial com a Itália, morreu aos 66 anos, encerrando uma trajetória marcada por títulos, liderança e fidelidade rara a um único clube.

A morte foi confirmada pelo Milan, que homenageou o ex-capitão, considerado um dos maiores símbolos da história rossonera.

Poucos jogadores representaram tão bem um clube quanto Baresi. Revelado nas categorias de base do Milan, ele vestiu exclusivamente a camisa rossonera durante toda a carreira profissional, entre 1977 e 1997.

Nesse período, disputou 719 partidas oficiais, conquistou seis títulos do Campeonato Italiano, três Copas dos Campeões da Europa, além de duas Copas Intercontinentais, tornando-se o principal líder da geração que dominou o futebol europeu no fim dos anos 1980 e início da década de 1990.

Capitão da equipe por 15 temporadas, Baresi foi o pilar defensivo do Milan comandado por Arrigo Sacchi e Fabio Capello.

Dono de uma leitura de jogo incomum, ficou conhecido pela capacidade de antecipar jogadas, comandar a linha defensiva e transformar a posição de líbero em uma referência técnica e tática para o futebol mundial.

Sua camisa número 6 acabou aposentada pelo clube após a aposentadoria, em reconhecimento ao legado deixado em San Siro.

Pela seleção italiana, disputou 81 partidas e participou de três Copas do Mundo. Embora integrasse o elenco campeão em 1982, foi na campanha do Mundial de 1994, nos Estados Unidos, que protagonizou um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

Depois de sofrer uma grave lesão no joelho durante a competição, recuperou-se em tempo recorde para atuar na final contra o Brasil, oferecendo uma atuação memorável na defesa italiana.

A Azzurra acabou derrotada nos pênaltis, e Baresi desperdiçou uma das cobranças na decisão.

Mesmo após deixar os gramados, o ex-zagueiro permaneceu ligado ao Milan como dirigente e embaixador do clube.

Em 2024, celebrou 50 anos de vínculo com a equipe e exercia a função de vice-presidente honorário. Sua última grande aparição pública aconteceu em fevereiro deste ano, quando participou do revezamento da tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

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