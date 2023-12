A- A+

Futebol Franco mantém cautela sobre negociação com Love: "não precisamos fechar o grupo amanhã" Atacante ex-Sport negocia com o Náutico para reforçar o clube na temporada 2024

Sem prazos e adotando discurso cauteloso, o novo executivo de futebol do Náutico, Léo Franco, comentou sobre o processo de negociação do clube com o atacante Vagner Love, ex-Sport. De acordo com o dirigente, o Timbu fez uma “proposta razoável”, mas encontra obstáculos por conta de outras equipes também interessadas no futebol do atleta.

“Quando soubemos da não continuidade dele no Sport, nós apresentamos uma proposta, dentro dos nossos padrões, do projeto e do processo que o clube tem passado. E a gente está aguardando o retorno. A competição (Série B) acabou há pouco tempo. Também conversei com o agente de Vagner no fim de semana e ele disse que está analisando, que tem outras propostas. Não temos que fechar o grupo amanhã porque o mercado está muito aberto”, afirmou.

Franco também apontou que a vinda de Love passa pelo suporte financeiro de alguns alvirrubros que podem bancar parte dos salários do atleta. “Pelos números que ele demonstrou neste ano, pode querer esperar um pouco, ouvir outras coisas. Temos uma proposta razoável. O Náutico tem uma condição e pessoas que se disponibilizam para nos ajudar. Se Vagner entender que é a melhor coisa para ele, ficaremos felizes. Caso não, ficaremos trabalhando para montar uma equipe apta a atingir os objetivos”, apontou.

Até o momento, o Náutico anunciou oficialmente oito contratações: o goleiro Jeferson Romário, os zagueiros Matheus Santos, Guilherme Matos e Rafael Vaz; o lateral-direito Arnaldo e os volantes Igor Pereira, Lorran e Marco Antônio. O clube também renovou com o lateral-esquerdo Diego Matos.

