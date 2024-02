Frank Rijkaard, ex-técnico de Ronaldinho e Deco, é cogitado para assumir Barcelona, diz jornal

A- A+

O Barcelona já trabalha nos bastidores para definir o substituto de Xavi, que deixará o comando do clube ao final da temporada. Segundo o jornal "Marca", Frank Rijkaard, técnico dos momentos áureos da equipe com Ronaldinho Gaúcho, foi contatado. O presidente Joan Laporta, no entanto, confirmou que o ex-zagueiro Rafa Márquez, que dirige o time B, também aparece entre as opções.

Ainda segundo o jornal, Rijkaard não demonstrou muita empolgação em voltar a ser treinador, já que seu último trabalho foi em 2013, pela seleção da Arábia Saudita. No entanto, não teria fechado totalmente as portas. O clube confia na influência de Deco, atual dirigente do clube e atleta do treinador dos tempos de Barcelona, para poder convencê-lo a retornar.

Rijkaard tem 61 anos e conquistou inúmeros títulos à frente do Barcelona, sendo o mais importante a Liga dos Campeões da Europa 2005/2006. Ele também venceu dois Campeonatos Espanhóis e duas Supercopas da Espanha. Ficou marcado também por ser o treinador no auge de Ronaldinho Gaúcho.

Além do holandês, que vem tendo aparições públicas apenas para falar sobre o ramo de hotelaria, os outros nomes que estão sendo ligados ao Barcelona são: Mikel Arteta, do Arsenal, Jürgen Klopp, de saída do Liverpool, e Julian Nagelsmann, da seleção alemã. Laporta, no entanto, falou publicamente apenas a respeito de Rafa Marquez.

"Temos de deixar Deco trabalhar, mas existem algumas premissas. (Rafa Márquez) não está descartado, está com um histórico muito bom, está treinando em casa e conhece os jogadores que estão chegando ou em transição", afirmou em entrevista ao portal "RAC1".

Enquanto não define o nome do treinador, o Barcelona tenta garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, já que a briga pelo título, que vem sendo entre Real Madrid e Girona, está distante.

