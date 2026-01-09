Sex, 09 de Janeiro

Bundesliga

Frankfurt recebe Dortmund na abertura da 16ª rodada. Veja onde assistir e as escalações

Duelo desta sexta-feira marca o retorno do Campeonato Alemão após a pausa de inverno

O Borussia Dortmund visita o Eintracht Frankfurt no retorno da BundesligaO Borussia Dortmund visita o Eintracht Frankfurt no retorno da Bundesliga - Foto: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

A Bundesliga está de volta. Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na partida que abre a 16ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O confronto marca o retorno da última das cinco principais ligas europeias após o recesso de inverno.

Cenários distintos na tabela

O Eintracht Frankfurt inicia a rodada na sétima colocação, com 25 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para competições continentais. Já o Borussia Dortmund ocupa a vice-liderança, com 32 pontos, e tenta manter a pressão sobre o Bayern de Munique na disputa pelo título.

Expectativa por jogo equilibrado

Jogando em casa, o Frankfurt aposta no equilíbrio defensivo e na movimentação do trio ofensivo para surpreender um Dortmund que chega com um elenco mais encorpado, mas que ainda busca regularidade fora de seus domínios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prováveis escalações

O técnico do Eintracht Frankfurt deve mandar a campo Zetterer; Collins, Koch, Theate; Dahoud, Larsson, Kristensen, Brown; Uzun (Götze), Doan e Knauff.

Pelo lado do Borussia Dortmund, a provável formação conta com Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson (Yan Couto), Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier (Adeyemi), Brandt e Guirassy.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelas plataformas OneFootball e CazéTV, no YouTube.

Serviço

Jogo: Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
Competição: Bundesliga - 16ª rodada
Data: Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Deutsche Bank Park, Frankfurt
Transmissão: OneFootball e CazéTV (YouTube)

