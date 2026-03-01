Dom, 01 de Março

Programação beneficente

Frei Gilson promove jogo solidário na Arena de Pernambuco; confira informações

O evento beneficente é organizado pela Comunidade Católica Obra de Maria e ocorre em julho deste ano

Frei Gilson comandará partida solidária na Arena de Pernambuco Frei Gilson comandará partida solidária na Arena de Pernambuco  - Foto: Obra de Maria/Divulgação

O Frei Gilson vai promover um jogo solidário na Arena de Pernambuco, no dia 26 de julho. O evento está programado para ocorrer a partir das 16h.

A partida terá como objetivo arrecadar recursos para as obras sociais da Comunidade Católica Obra de Maria, que desenvolve ações de evangelização e assistência social. 

De acordo com a Comunidade Obra de Maria, que está organizando o evento, o jogo solidário deve reunir ex-jogadores da Seleção Brasileira, atletas com passagem por grandes clubes do futebol mundial e nomes ligados aos principais times de Pernambuco, além de cantores e artistas convidados. 

A expectativa da organização é que os ingressos devem começar a ser vendidos nesta semana.

