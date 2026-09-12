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CINEMA Freiburg é o novo líder do Campeonato Alemão; Dortmund segue 100% Com os mesmos nove pontos do Dortmund, o Freiburg fica com a liderança por ter um melhor saldo de gols

Mudança no topo da tabela do Campeonato Alemão: o Freiburg é o novo líder, após a goleada por 5 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach neste sábado (12), pela 3ª rodada, e continua com 100% de aproveitamento, assim como o Borussia Dortmund, que venceu o Paderborn por 3 a 0.

O líder anterior, o Augsburg, teve o seu primeiro tropeço ao ceder o empate em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen nos últimos minutos, e agora é o terceiro colocado sete pontos.

Com os mesmos nove pontos do Dortmund, o Freiburg fica com a liderança por ter um melhor saldo de gols (+9 contra +6).

O outro time que conseguiu vencer as duas primeiras rodadas, recém-promovido Elversberg, não terá vida fácil para manter o aproveitamento de 100%, já que no domingo receberá o gigante Bayern de Munique.

Nos 5 a 0 contra o 'Gladbach', clube histórico afundado na zona de rebaixamento (três derrotas em três jogos), os protagonistas do Freiburg foram Yannick Engelhardt (23' e 79') e Igor Matanovic (29' e 77'), ambos marcando dois gols, antes de Maximilian Eggestein (86') selar a goleada.

Quando já perdia por 2 a 0, a situação do time de Mönchengladbach ficou ainda mais complicada com a expulsão do atacante Tim Kleindienst (52').

Por sua vez, o Dortmund sofreu mais do que o esperado para vencer o Paderborn: abriu o placar aos cinco minutos com o português Fábio Silva, mas só conseguiu matar o jogo na reta final com mais dois gols Felix Nmecha (80' e 89').

Antes disso, o artilheiro Serhou Guirassy havia marcado duas vezes, mas ambos os lances foram anulados pelo VAR.

É a primeira vez desde 2015 que o Borussia Dortmund consegue vencer os seus três primeiros jogos no Campeonato Alemão.

Já o Augsburg esteve perto de manter o aproveitamento de 100%, mas deixou a vitória escapar nos instantes finais, empatando em 2 a 2 em casa contra o Bayer Leverkusen (6º).

A equipe bávara abriu vantagem com dois gols de Michael Gregoritsch em um intervalo de cinco minutos no início do segundo tempo (50' e 55'), e o placar de 2 a 1 se manteve quase até o apito final, quando o tcheco Patrik Schick marcou o gol de empate (89'), garantindo que o Leverkusen saísse com pelo menos um ponto.

Nos demais jogos disputados neste sábado, destaque para a derrota do Stuttgart (14º) fora de casa para o Hoffenheim (13º), enquanto o Eintracht Frankfurt (8º) conquistou sua primeira vitória na temporada ao bater o Mainz (7º) por 3 a 1.

E no último jogo do dia, o Colônia (11º) e o Werder Bremen (9º) empataram em 1 a 1.

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