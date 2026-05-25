Freiras uniformizadas abençoam jogadores do San Antonio Spurs em jogo da NBA; assista

A- A+

Os Spurs conquistaram uma vitória maiúscula por 102 a 82 em cima do Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander e empataram a série da final da conferência oeste em 2 a 2. A equipe de San Antonio, liderada por outra atuação de destaque do francês Victor Wembanyama e pela santidade das freiras torcedoras da franquia texana, levou a sequência para, pelo menos, até o jogo seis.

Para além da atuação de destaque feita por Wemby, o destaque da noite ficou com as sacerdotisas do condado do Texas, fanáticas pela equipe. A cada lance, a transmissão oficial focava nas irmãs católicas, que levantavam de suas cadeiras e vibravam junto da torcida. Uma delas chegou até a fazer uma oração na beira da quadra para Luke Kornet, camisa sete dos Spurs.

Salesian Sisters are in the building tonight pic.twitter.com/WF0uOZpcZ9 — San Antonio Spurs (@spurs) May 24, 2026

A ajuda santa, no fim, funcionou! Com noite brilhante de Stephon Castle e Wemby — que anotaram mais de 40 pontos juntos — San Antonio abriu a vantagem, que seguiria por quase todo o jogo, ainda no primeiro quarto, chegando a abrir 16 pontos de distância de Oklahoma. O lance da noite ficou, mais uma vez, com o francês do Spurs, que do meio da quadra, no último centésimo do segundo quarto, acertou um chute de três perfeito e ampliou o domínio da franquia do Texas.

Confira as parciais do jogo

1ºQ: San Antonio Spurs 28 x 19 Oklahoma City Thunder

2ºQ: San Antonio Spurs 50 x 38 Oklahoma City Thunder

3ºQ: San Antonio Spurs 78 x 60 Oklahoma City Thunder

4ºQ: San Antonio Spurs 103 x 82 Oklahoma City Thunder

Oklahoma até buscou tentar diminuir a larga vantagem de seu adversário, que por boa parte do jogo mantinha ao menos 20 pontos de vantagem no placar. Shai, MVP da liga, esbarrou em grande noite da defesa do Spurs e encontrou poucos espaços no garrafão para marcar por OKC. A atuação do astro ficaria ainda mais complicada — com aproveitamento de 38% dos arremessos no terceiro quarto — com a pressão feita pela torcida presente no Frost Bank Center.

Apesar do ímpeto de OKC nos segundo período, não foi o suficiente para superar San Antonio em casa, que fechou a partida em 103 a 82, a mesma vantagem que segurou por boa parte do último quarto. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (26) às 21h30 (horário de Brasília) em Oklahoma.

Veja também