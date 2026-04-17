Frio vira um adversário a mais para João Fonseca no ATP 500 de Munique; entenda
Termômetros marcam temperaturas abaixo dos 10 ºC na Alemanha
Número 35 do mundo, João Fonseca enfrenta diversos adversários do mais alto nível do tênis. Mas, no ATP 500 de Munique, na Alemanha, o brasileiro tem um obstáculo a mais para superar: o frio.
Na vitória contra o chileno Alejandro Tabilo na estreia da competição, os termômetros marcavam 8 ºC. Durante a partida, inclusive, foi possível ouvir o grito de um torcedor brasileiro: "Vamos fechar, João, está frio. Depois do jogo, João Fonseca disse que suas mãos "estavam congelando um pouquinho" no começo.
O duelo desta sexta-feira contra o norte-americano Ben Shelton (número 6 do mundo), pelas quartas de final do torneio, deve ser no mesmo "clima".
— Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, em Munique, e estou me sentindo muito bem. Quer dizer, está um pouco frio para um brasileiro, mas me senti muito bem. Os treinos ontem e hoje foram ótimos, então, me sinto bem na altitude também — disse João Fonseca após a vitória sobre o francês Arthur Rinderknech, nas oitavas.
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Em entrevista ao UOL, João Paulo Frota, fisioterapeuta esportivo e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), destacou quais consequências que frio pode ter no corpo de um atleta.
— No frio, o corpo tende a entrar em um estado de preservação térmica. Tendemos a direcionar o fluxo sanguíneo mais para os órgãos vitais. Com isso, temos menos sangue nas extremidades, a temperatura do músculo cai e faz com que o músculo fique mais rígido, menos elástico e menos preparado para o exercício. A própria velocidade do estímulo nervoso diminui também e isso acarreta em uma resposta motora, em um tempo de reação mais lento — explicou.
Uma das estratégias para diminuir o impacto das baixas temperaturas, segundo o especialista, é fazer um bom trabalho de aquecimento antes da partida.
— Algumas coisas são fundamentais. O aquecimento precisa ser mais longo e progressivo. Não dá para começar de uma vez, já que esse músculo precisa ir se preparando, e não pode pular etapa, até para não gerar nenhum tipo de risco mesmo no aquecimento. É importante ativar bem a musculatura e manter o corpo aquecido até bem próximo de entrar em quadra. Então, é comum que o tenista aqueça na quadra em um determinado período e faça um aquecimento mais simples. O uso das roupas térmicas é fundamental. Passa a ser mesmo uma proteção da performance dele.