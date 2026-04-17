Frio vira um adversário a mais para João Fonseca no ATP 500 de Munique; entenda

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Número 35 do mundo, João Fonseca enfrenta diversos adversários do mais alto nível do tênis. Mas, no ATP 500 de Munique, na Alemanha, o brasileiro tem um obstáculo a mais para superar: o frio.

Na vitória contra o chileno Alejandro Tabilo na estreia da competição, os termômetros marcavam 8 ºC. Durante a partida, inclusive, foi possível ouvir o grito de um torcedor brasileiro: "Vamos fechar, João, está frio. Depois do jogo, João Fonseca disse que suas mãos "estavam congelando um pouquinho" no começo.

O duelo desta sexta-feira contra o norte-americano Ben Shelton (número 6 do mundo), pelas quartas de final do torneio, deve ser no mesmo "clima".

— Estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, em Munique, e estou me sentindo muito bem. Quer dizer, está um pouco frio para um brasileiro, mas me senti muito bem. Os treinos ontem e hoje foram ótimos, então, me sinto bem na altitude também — disse João Fonseca após a vitória sobre o francês Arthur Rinderknech, nas oitavas.

Em entrevista ao UOL, João Paulo Frota, fisioterapeuta esportivo e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), destacou quais consequências que frio pode ter no corpo de um atleta.

— No frio, o corpo tende a entrar em um estado de preservação térmica. Tendemos a direcionar o fluxo sanguíneo mais para os órgãos vitais. Com isso, temos menos sangue nas extremidades, a temperatura do músculo cai e faz com que o músculo fique mais rígido, menos elástico e menos preparado para o exercício. A própria velocidade do estímulo nervoso diminui também e isso acarreta em uma resposta motora, em um tempo de reação mais lento — explicou.

Uma das estratégias para diminuir o impacto das baixas temperaturas, segundo o especialista, é fazer um bom trabalho de aquecimento antes da partida.

— Algumas coisas são fundamentais. O aquecimento precisa ser mais longo e progressivo. Não dá para começar de uma vez, já que esse músculo precisa ir se preparando, e não pode pular etapa, até para não gerar nenhum tipo de risco mesmo no aquecimento. É importante ativar bem a musculatura e manter o corpo aquecido até bem próximo de entrar em quadra. Então, é comum que o tenista aqueça na quadra em um determinado período e faça um aquecimento mais simples. O uso das roupas térmicas é fundamental. Passa a ser mesmo uma proteção da performance dele.

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