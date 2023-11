Frosinone e Sassuolo garantem últimas vagas nas oitavas da Copa da Itália

A- A+

O Frosinone e o Sassuolo selaram sua classificação para as oitavas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (2), dia que fechou a fase de 16 avos de final.



No caso do Frosinone, foi um duelo contra outra equipe da primeira divisão, o Torino, definido na prorrogação com um gol do brasileiro Reinier (ex-Flamengo), que venceu por 2 a 1.

Já o Sassuolo quase se despediu da competição, mas sobreviveu na disputa por pênaltis (5-4 após empate em 1 a 1) com o Spezia, da segunda divisão.



Os oito primeiros colocados da Série A da temporada passada não participaram da fase de 16-avos de final da Copa da Itália. Na condição de cabeças de chave, eles entrarão diretamente nas oitavas de final.

Resultados dos 16-avos de final da Copa da Itália:

- Terça-feira:

(+) Cremonese (2ª) - Cittadella (2ª) 2 - 1 (com prorrogação)

(+) Salernitana (1ª) - Sampdoria (2ª) 4 - 0

(+) Bolonha (1ª) - Hellas Verona (1ª) 2 - 0

- Quarta-feira:

(+) Génova (1ª) - Reggiana (2ª) 2 - 1

Lecce (1ª) - (+) Parma (2ª) 2 - 4

Udinese (1ª) - (+) Cagliari (1ª) 1 - 2

- Quinta feira:

(+) Sassuolo (1ª) - Spezia (2ª) 0 - 0 (5-4 nos pênaltis)

Torino (1ª) - (+) Frosinone (1ª) 1 - 2 (após prorrogação)

(+) classificados para as oitavas de final.

