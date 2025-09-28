A- A+

CONFUSÃO "Fui covardemente agredido", diz Wanderlei Silva sobre a confusão pós-luta com Popó Lutador culpou equipe de seu rival pela briga generalizada que marcou a luta de exibição

Wanderlei Silva se pronunciou, neste domingo (28), sobre a briga generalizada que marcou a luta de exibição contra Acelino “Popó” Freitas no Spaten Fight Night, em São Paulo.

Em uma publicação no Instagram, o lutador de MMA disse que foi covardemente agredido, e culpou equipe de seu rival pela confusão.

— Como todo mundo viu nas gravações, o time do Popó invadiu o ringe depois do resultado e eles vieram para cima da gente, dando de dedo para gente, nos xingando, como fizeram a semana toda. E eu em momento nenhum agredi ninguém, eu estava separando e de repente tomei um soco na nuca, um soco no olho, fui covardemente agredido. Como vocês podem ver, meu olho está sangrando até agora, estou com muita dor de cabeça. Achei uma atitude muito triste — disse Wanderlei Silva nas redes sociais.

Entenda o caso

A confusão começou no quarto round, quando Wanderlei foi desclassificado após aplicar três golpes ilegais com a cabeça. A decisão do árbitro provocou invasão de ringue por integrantes das duas equipes, transformando o evento em uma cena de pancadaria coletiva.

Novas imagens, divulgadas pelo Combate, mostram o momento em que Rafael Freitas, filho de Popó, acerta um soco no rosto de Wanderlei, que caiu desacordado. Antes disso, Rafael já havia desferido golpes contra o lutador de MMA pelas costas, incluindo um que aparenta atingir a nuca.

O episódio ganhou ainda mais repercussão após uma publicação do irmão de Rafael, Juan Freitas, que parabenizou a atitude do parente e escreveu: “Quem for falar do meu irmão, fale baixo.” Pouco depois, a postagem foi apagada, assim como os perfis pessoal e profissional de Rafael nas redes sociais.

Wanderlei precisou de atendimento médico ainda no ringue. O lutador recobrou a consciência após alguns minutos e, com o rosto ensanguentado, deixou a arena caminhando, mas foi encaminhado a um hospital em São Paulo. Submetido a exames e suturas, recebeu alta na mesma noite.

Na mensagem publicada nas redes, Popó reconheceu a gravidade do ocorrido e disse esperar que o episódio sirva como ponto de reflexão.

“Nenhum de nós queria o final que se sucedeu. Mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo”, afirmou.

