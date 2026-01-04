Fulham e Liverpool empatam com gols nos acréscimos; Brasileiro faz 3 e se aproxima de recorde

A- A+

Em uma partida com um final eletrizante, o Liverpool visitou o Fulham, no estádio Craven Cottage, neste domingo, e ficou em um justo empate por 2 a 2. Gakpo até colocou os visitantes à frente nos acréscimos, aos 49 minutos, mas Reed igualou dois minutos depois em um tiro indefensável para Alisson



Com o resultado, o atual campeão inglês ampliou sua invencibilidade na Premier League para oito jogos, mas o quarto empate o manteve longe dos líderes, na quarta posição, com 34 pontos - o Arsenal lidera com 48. Já o Fulham, invicto há quatro jogos, chegou a 28.



Disposto a ampliar sua série positiva na Premier League e se aproximar dos líderes, o time do goleiro Alisson foi para cima dos anfitriões nos minutos iniciais do primeiro tempo, mas acabou surpreendido logo aos 16 minutos, quando o brasileiro foi superado pela finalização de Harry Wilson após um toque de calcanhar de Raúl Jiménez enganar a defesa visitante.



O gol desanimou o Liverpool e tampouco chegou a empolgar o Fulham, que também vinha de uma boa sequência de duas vitórias e um empate. Assim, o primeiro tempo se arrastou travado no meio de campo, sem nenhuma outra finalização a partir de então.



A equipe do técnico Arne Slot voltou com outra postura na etapa final. Logo após Mac Allister carimbar a trave do goleiro Leno, o alemão Wirtz aproveitou o passe de Bradley, aos 14 minutos, e igualou o placar - após revisão do VAR -, anotando seu segundo gol na Premier League. Na reta final, o Fulham foi mais agressivo em busca dos três pontos, Wilson chegou a mandar a bola no travessão.





A partida ganhou emoção nos minutos finais. Na única chance do Liverpool em 28 minutos, já aos 49 minutos do segundo tempo, Gakpo finalizou da área e virou a partida para os visitantes. Dois minutos depois, aos 51, Reed, que havia acabado de entrar, arriscou de longe e mandou a bola no ângulo direito de Alisson para igualar a partida em 2 a 2.



MATHEUS CUNHA SUPERA LUCAS PERRI E EVITA DERROTA DO MANCHESTER UNITED PARA O LEEDS



Em Londres, o brasileiro Matheus Cunha anotou seu terceiro gol nas últimas cinco partidas e ajudou o Manchester United a somar um ponto diante do Leeds no empate por 1 a 1, neste domingo, pela 20ª rodada da Premier League.



O segundo empate seguido na competição impediu o time do técnico Rúben Amorim de se aproximar dos primeiros colocados na tabela. O United chegou a 31 pontos, 17 atrás do líder Arsenal. O Leeds United, embora invicto há sete rodadas, é apenas o 16º, com 22.



Os gols da partida saíram no segundo tempo. Os anfitriões abriram o placar aos 17 minutos, em chute cruzado de Aaronson. A resposta dos visitantes veio 3 minutos depois, quando Matheus Cunha recebeu o passe de Zirkzee e também bateu rasteiro, de fora da área, para mandar a bola no fundo da rede do conterrâneo Lucas Perri.



IGOR THIAGO ENCERRA JEJUM E SE APROXIMA DE RECORDE BRASILEIRO NA PREMIER LEAGUE



Em Liverpool, Igor Thiago voltou a balançar a rede após seis jogos de jejum com estilo. O brasileiro anotou três gols no triunfo do Brentford por 4 a 2 sobre o Everton e levou sua equipe aos 30 pontos na tabela.



O atacante é vice-artilheiro da Premier League com 14 gols, seis a menos do que Haaland, do Manchester City, e está a apenas um de igualar a melhor marca dos brasileiros na competição - Gabriel Martinelli e Roberto Firmino chegaram a anotar 15 tentos em uma temporada.



Bruno Guimarães, capitão do Newcastle, também marcou e ajudou sua equipe a derrotar o Crystal Palace por 2 a 0. Thiaw completou o placar para os anfitriões, que estão no meio da tabela com 29 pontos.



Confira os resultados deste domingo na Premier League:



Leeds United 1 x 1 Manchester United

Everton 2 x 4 Brentford

Fulham 2 x 2 Liverpool

Newcastle 2 x 0 Crystal Palace

Tottenham 1 x 1 Sunderland

