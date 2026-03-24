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FUTEBOL

"Fundo do poço": jornal espanhol critica momento de Neymar e faz avaliação sobre prioridades do meia

Reportagem do AS aponta dúvidas sobre prioridades do jogador durante período de descanso

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Neymar atuando pelo Santos, no BrasileirãoNeymar atuando pelo Santos, no Brasileirão - Foto: X/Santos

A ausência de Neymar na convocação da seleção brasileira voltou ao centro do debate internacional. Em reportagem, o jornal espanhol AS destacou a repercussão em torno do atacante, que ficou fora da lista para os amistosos contra França e Croácia e, ao mesmo tempo, virou notícia por sua rotina fora de campo.

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Segundo o veículo, Neymar passou cerca de 24 horas jogando pôquer online de alto valor entre sexta e domingo, período em que estava fora da partida do Santos contra o Cruzeiro por “gestão de carga”. A informação, inicialmente divulgada no Brasil, gerou questionamentos sobre as prioridades do jogador, que não viajou com a equipe.

"Chegou ao fundo do poço", escreveu o AS.

A decisão de preservá-lo foi explicada pelo técnico Cuca, que apontou risco físico elevado e a impossibilidade de utilizá-lo em sequência intensa de jogos. Ainda assim, o episódio ampliou o debate sobre o momento do camisa 10.

Mesmo fora da convocação de Carlo Ancelotti, Neymar segue com respaldo de nomes importantes do futebol brasileiro. O zagueiro Marquinhos afirmou que o atacante continua sendo peça fundamental e demonstrou confiança em seu retorno.

Já Romário foi mais direto ao defender a presença do craque na Copa do Mundo, mesmo sem estar em sua melhor forma física. Para o ex-jogador, “um craque tem que jogar” e o talento de Neymar não pode ser desperdiçado.

A avaliação é parcialmente compartilhada por Zico, que ponderou a necessidade de ritmo de jogo. Para ele, Neymar ainda é um jogador diferenciado, mas precisa de sequência antes de voltar à seleção — especialmente fora do contexto de amistosos.

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