A- A+

Europa Futebol de cegos: Brasil fatura Grand Prix da França, 3º título no ano Próximo desafio será Copa do Mundo em agosto, que vale vaga em Paris

O futebol de cegos do Brasil levantou a taça do Grand Prix da França no último sábado (1º), ao derrotar a Inglaterra, nos pênaltis, por 2 a 0. O título é o terceiro da seleção masculina (adulta e juvenil) nesta temporada e sinaliza que o país vai chegar com tudo na Copa do Mundo, em Birmingham (Inglaterra), em agosto. Pentacampeã mundial, a seleção vai em buscar do hexa e da classificação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 – os três primeiros colocados asseguram vaga.

O Brasil, comandado pelo técnico Júlio César Macena, contou com jogadores da equipe Sub-23, que conquistou o Parapan de Jovens em Bogotá (Colômbia), em maio. Entre eles, Lucas Caetano e Maicon, que converteram as cobranças para o Brasil, após empate sem gols com os ingleses no tempo normal. Também entraram em campo Gean Patrick, Paulo Ryan, Alefe, Kauan, Marco Antônio, Paulo Vitor, Raynã e Samir.

"Esta conquista representa um recomeço depois da volta de uma lesão. Foi muito importante para ganhar confiança e mostrar a força do Brasil que, mesmo com um time sub-23, bateu de frente contra equipes que se preparam para disputar o Mundial", analisou o ala Lucas Caetano, de 21 anos, que retornou à seleção após 11 meses e meio se recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

Em maio passado, a seleção faturou de forma invicta o bicampeonato no Grand Prix Internacional, em São Paulo, competição organizada pela primeira vez no país pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).

É CAMPEÃO!



Brasil vence Inglaterra nos pênaltis e conquista Grand Prix da França!



Confira o resultado: https://t.co/SaigIV1znE pic.twitter.com/Bgx9vzKxmH — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) July 3, 2023

De olho em Paris 2024

O Brasil é o único pentacampeão paralímpico: foram ouros consecutivos desde os Jogos de Atenas (2004). A modalidade era chamada de futebol de cinco até os Jogos de Tóquio.

Apenas oito equipes disputarão a Paralimpíada, sendo que quatro delas já asseguram presença: França, Turquia, Marrocos e China.

Além da Copa do Mundo em Birmingham (Inglaterra), a outra competição classificatória a Paris 2024 será os Jogos Parapan-Americanos, em novembro, em Santiago (Chile).

Para confirmar sua vaga, o Brasil terá de ficar entre os três primeiros colocados do Mundial ou conquistar o Parapan.

Veja também

Melhor do mundo Marta é ovacionada em jogo contra Chile e segue para a sua sexta Copa do Mundo